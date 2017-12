BC Athletic Constanța a debutat cu victorie în Liga 1 de baschet masculin

15:34:00 / 17 Octombrie 2016

Despre sport

Cei care nu vor sport in Constanta au rubricile monden, politica si anunturi matrimoniale. Restul care vor sport, citesc rubrica de sport. Ametitii de mai sus sa-si rupa degetele le celelalte categorii al ziarului speciale pentru cei dezinteresati. :) Sau la echipele lor preferate care nu sunt anonime. Daca avem asa ceva in Constanta. :) Spor la trolling si hatereala in continuare. Un oarecare dezinteresat dar interesat de sport. Poate incercati si ceva constructiv. Sa vedeti ce bine va simtiti dupa. ;) Succesuri de la Constanta. Nici nu merita sa comentez dar avand in vedere situatia sportului in Constanta, cu mentalitatea astora de mai sus ... nici nu vom ajunge departe. :) E bine sa-i ignoram. Un cetatean ... care plateste si el taxe, dar nu de liniste sau de promovare a statiunilor Mamaia ci ... pentru copilul lui care face sport.