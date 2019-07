BC Athletic Constanța lansează campania ,,Aruncă la coș”

Baschet Club Athletic Constanța anunță lansarea campaniei ,,Aruncă la coș”, o campanie de conștientizare, prin care dorește să atragă atenția asupra importanței menținerii unui oraș curat. Iată în continuare mesajul inițiatorilor acestui proiect.

„Noi aruncăm la coș! Aruncă și tu!

De multe ori o facem involuntar, într-un mod mai altfel, fie că suntem în vestiar înainte de antrenament, pe terenul de baschet, la birou, la școală sau pe stradă, uneori ne place ca aruncatul la coșul de gunoi să fie o semnătură proprie, fie că aruncăm o sticlă goală de apă din plastic, o hârtie mototolită sau alte materiale!

Dăm liber la videoclipurile în care arunci și intră-n coș, cu un necesar hashtag #athleticaruncalacos astfel încât să adunăm toate materialele și să le postăm pe conturile noastre de instagram și facebook cât și un tag pe instagram și facebook cu @bcathletic!

Te asigurăm că-ți dăm mesajul video sau poza mai departe și umplem coșurile împreună! Let's have some fun together!

Aruncă în felul tău la coșul de gunoi și dă-ne un tag pe instagram sau facebook #athleticaruncalacos și provoacă-ți un prieten să facă la fel!

Let's start the challenge! Aruncă la coș is ON pe termen nelimitat!”