BC Athletic dispută ultimele două meciuri ale anului pe teren propriu

Vineri seară, de la ora 19.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, în etapa a noua a Ligii Naţionale de baschet masculin, Grupa B, echipa BC Athletic Constanţa va susţine penultimul meci din acest an, urmând să întâlnească ultima clasată, CS Cuza Sport Brăila. După succesul din etapa precedentă, în faţa fostului liderul, CS Municipal Mediaş, scor 84-83, cu un coş marcat la ultima aruncare a partidei, BC Athletic, aflată pe locul 3, cu 11 puncte, este favorită în meciul cu brăilenii, pe care i-a învins cu un categoric 104-24, la 18 noiembrie, în deplasare. Intrarea spectatorilor este gratuită, iar clubul constănţean doreşte să strângă produse de igienă care vor fi donate.

„Vineri, 21 Decembrie, de la ora 19.00, susținem penultimul meci de pe teren propriu din 2018, meci la care dăm mână cu mână și strângem produse de igienă care vor ajunge în preajma Crăciunului la familii și copii care au nevoie de ele! Ia-ți biletul pentru meci la tine... împreună ajutăm comunitatea și facem copiii fericiți! Puteți dona orice lucru necesar celor mai puțin norocoși! We make the kids happy! Constanța is making the kids happy și ne bucurăm de baschet în același timp! Team is everything!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook Baschet Club Athletic Constanta.

Ultimul joc al anului pentru baschetbaliştii antrenaţi de Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici, Vladimir Mihai și Vasile Pașca este programat la 29 decembrie, tot în Sala Sporturilor din Constanţa, în etapa a zecea, când BC Athletic va înfrunta pe CSO Voluntari.

