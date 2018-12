BC Athletic, învinsă din nou de CSO Voluntari

Formaţia Baschet Club Athletic Constanţa a pierdut, duminică seară, în Sala Sporturilor, partida cu CSO Voluntari, din etapa a patra a Ligii Naţionale de baschet masculin, Grupa B, cu scorul de 74-84, la pauză 41-46. Scorul pe sferturi în meciul BC Athletic - CSO Voluntari: 22-28, 19-18, 17-15, 16-23. Ocupanta primului loc a obţinut a patra victorie consecutivă, în timp ce BC Athletic rămâne cu un singur succes la activ în primele patru etape.

Pentru echipa constănţeană, pregătită de Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici, Vladimir Mihai și Vasile Pașca, au marcat Deondre Ray 19 puncte, Samuel Berkelund 15p, Brandon Lockhart 13p, Daniel Mâinea 13p, Alin Andrieş 9p, Adrian Trandafir 2p, Andrei Şerban 2p şi Andrei Oprean 1p.

„Team is everything! Thank you United Hands Romania și mulțumim Constanța pentru tot ceea ce faceți pentru copii! Astăzi (n.r. - duminică) ne-am susținut echipa preferată, Baschet Club Athletic Constanta, împreună cu 60 de copilasi din centrele de plasament. Emoții, multe zâmbete și atmosferă în Arena Gladiatorilor! Mulțumim pentru încurajările și pentru tot ceea ce ați donat pentru copii!”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook Baschet Club Athletic Constanta. Duminică au fost strânse, pentru copiii din Centrele de Plasament din județului Constanţa, produse de igienă și curățenie, de la periuțe de dinți, pastă de dinți, săpunuri, până la detergenți, șampon, gel de duș și alte astfel de produse care vor fi donate.