BC Athletic, prima formaţie constănţeană care va susţine un meci oficial în 2020

Prima formaţie constănţeană care va intra pe teren pentru prima partidă oficială în noul an va fi BC Athletic Constanța (locul 4, 16 puncte), jucătorii antrenaţi de Alexandru Olteanu şi Bogdan Ivanovici urmând să evolueze în deplasare, sâmbătă, 4 ianuarie, de la ora 17.00, cu CS Municipal Galaţi (locul 2, 20 de puncte), în etapa a 12-a a Ligii Naţionale, Grupa B.

„Încă un an împreună, plin cu baschet, plin cu jucării și lucruri donate pentru copii, cu speranță, cu zâmbete. An nou fericit tuturor celor care ne-au fost alături de la sală, de acasă, de departe! Împreună suntem Made in Constanța!”, este mesajul postat pe pagina oficială de Facebook Baschet Club Athletic Constanta.