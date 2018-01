BC Athletic primește vizita Politehnicii II Iași

Echipa masculină Baschet Club Athletic Constanța se pregătește pentru ultimele două etape din sezonul regulat al Ligii 1 de baschet masculin, ambele partide urmând să se desfășoare în Sala Sporturilor din Constanța. Eșecurile din ultimele două etape, în fața formațiilor bucureștene (culmea, cu același scor, 69-74!!!), îi obligă pe jucătorii antrenați de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici să nu mai facă pași greșiți în disputele cu cele două echipe-satelit în fața cărora au obținut victorii clare în deplasare. Adversarele Athleticului vor fi Politehnica II Iași (duminică 17 decembrie, ora 15.00) și Phoenix II Galați (vineri 22 decembrie).

„Din păcate, ne-am făcut puțin viața grea pe final de retur. Vin două meciuri decisive, pe care trebuie să le câștigăm ca să ajungem la turneul semiifnal. Eu cred că suntem favoriți, pentru că întâlnim formații pe care le-am învins și la ele acasă. Sper doar să nu mai repetăm greșelile pe care le-am comis în partidele cu Vlaicu și Rapid. Din păcate, am suferit puțin la capitolul omogenitate, am avut perioade mai slabe la șut, la apărare, la dăruire, iar echipele bune din grupa noastră ne-au taxat”, a declarat Alexandru Olteanu.

„Nu are importanță dacă terminăm pe locul 1 sau pe locul 2. Evident, din punct de vedere matematic, dacă mai pierdem un meci am putea fi depășiți în clasament de Rapid. Cred că băieții s-au relaxat prematur după începutul de campionat în forță și asta ne-a costat în ultimele două partide. Am tras concluziile și rămâne ca jucătorii să arate că au înțeles ce vrem de la ei. Este clar că vom juca sub presiunea rezultatului, dar asta e mai bine, pentru că fără presiune nu există nici performanță. Singuri ne-am pus în poziția asta, pentru că stăteam foarte bine înaintea celor două înfrângeri, și tot singuri vom ieși din această situație. Vom demonstra asta pe parchet, în meciurile cu echipele din Iași și din Galați, pe care sunt sigur că le vom câștiga”, a afirmat Andrei Talpeș, team-manager la BC Athletic Constanța.

Celelalte meciuri din etapa a 9-a: Phoenix II Galați - Rapid București (duminică, ora 15.00); BCM U. FC Argeș II Pitești - CN „Aurel Vlaicu” București (luni, ora 13.00).

În clasament conduce CN „Aurel Vlaicu” București, cu 15 puncte din 8 jocuri, urmată de BC Athletic Constanța 14p/8j, Rapid București 13p/8j, BCM U. FC Argeș II Pitești 11p/8j, Politehnica II Iași 10p/8j și Phoenix II Galați 9p/8j.

Citește și:

BC Athletic Constanța, învinsă și de Rapid București

BC Athletic a rămas lider în Liga 1 de baschet masculin

Gladiatori doar o repriză...