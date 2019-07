BC Athletic s-a impus și la Ploiești, înaintea turneului final al LN de baschet 3x3

Echipa masculină BC Athletic Constanţa a încheiat sezonul Ligii Naționale de baschet 3x3 cu încă un trofeu câștigat, urmând să abordeze turneul final programat la Tg. Jiu, la sfârşitul acestei săptămâni, sâmbătă şi duminică, de pe primul loc al clasamentului general.

La Superbet Ploiești Streetball, ultima etapă înainte de finala circuitului național Sport Arena Streetball Tour 2019, BC Athletic Constanța (team manager Andrei Talpeş) s-a impus în finală, scor 20-18, în faţa principalei favorite, Dinamo Știința București.

În componenţa Virgil Stănescu, Alin Andrieş, Cezar Bărăgău şi Adrian Trandafir, „Gladiatorii din Tomis” a câștigat pentru a treia oară o etapă din circuitul național. La 42 de ani, Virgil Stănescu a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului. De remarcat că fiul lui Virgil Stănescu a devenit campion la categoria Baby cu echipa Wolf Pack. „Poate lumea nu ştie, dar eu m-am apucat de baschet în clasa 12-a. A fost primul meu an de juniorat. Jucam şi în curtea liceului, la Cantemir şi acel an a avut un rol important în cariera mea, pentru că după aceea am plecat în Statele Unite, la colegiu”, a declarat Virgil Stănescu.

Superbet Ploiești Streetball a adunat la start peste 300 de participanți la toate categoriile de vârstă, aproape 70 dintre ei fiind premiați. La rândul lor, spectatorii prezenți la eveniment au intrat în joc, cei mai îndemânatici fiind premiați în concursurile organizate de-a lungul celor două zile de eveniment.

La turneul de la Ploieşti a mai participat şi formaţia Animal Pack Constanța, în formula Alexandru Liță, Radu Nicola, Daniel Buruiană și antrenorul secund de la BC Athletic, Vladimir Mihai.