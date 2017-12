BC Farul a făcut “instrucţie“ cu CSM Focşani

CS BC Farul Constanţa a început la turaţie maximă noul an, fiind la a doua partidă consecutivă în care se impune la o diferenţă de peste 60 de puncte. După 95-31 în partida de sâmbătă, de pe teren propriu, cu Phoenix Galaţi, elevii lui Costel Cernat s-au impus şi ieri de o manieră şi mai categorică. În meciul restant din runda a 6-a, BC Farul a câştigat, în deplasare, cu 99-30 (29-5, 24-7, 20-10, 26-8), în faţa echipei CSM Focşani. „A fost un nou antrenament cu public pentru noi, iar sâmbătă, în deplasare, cu Time Bucureşti, vom avea încă o partidă de acest gen. Echipa începe să joace tot mai bine. Sunt mulţumit de modul în care ne-am mişcat şi la Focşani. S-au ameliorat şi procentajele aruncărilor de la semidistanţă, dar am avut şi o apărare foarte bună, astfel că multe dintre puncte au venit pe contraatac. Au fost situaţii când am şi oprit astfel de faze pentru a juca mai mult pe faza a doua şi a încerca diverse scheme pregătite la antrenament. Echipa este în creştere, aşa cum trebuie să fie, pentru că ne vom apropia tot mai mult de partidele când vom întâlni adversari mai puternici. Ne dorim, de asemenea, ca la meciurile noastre să vină tot mai mulţi spectatori, astfel că meciul cu Concordia Chiajna, de pe 3 martie, îl vom disputa la Sala Sporturilor“, a declarat antrenorul Costel Cernat. Cele mai multe puncte pentru BC Farul au fost înscrise de noii veniţi, Răzvan Popa - 20 şi Cezar Stănescu - 13.