BC Farul a obţinut primul succes în LN

Sâmbătă, la Sala Sporturilor, într-o partidă din etapa a 10-a a Ligii Naţionale de baschet masculin, BC Farul Constanţa s-a impus, cu 78-54 (17-8, 15-13, 19-17, 27-16), în faţa celor de la Concordia Chiajna, obţinând astfel primul succes din actualul sezon. Cu Alexandru Olteanu reactivat ca jucător şi cu experimentatul Vasile Paşca pe banca tehnică (n.r. - în funcţia de antrenor secund), constănţenii au condus încă din start, pentru ca după primul parţial să aibă o diferenţă de nouă puncte pe tabelă, scor 17-8. Marian Minea a dat încredere întregii echipe prin reuşitele sale de trei puncte, capitol unde “marinarii” au stat destul de bine, cu un procentaj de cincizeci la sută. BC Farul s-a aflat, fără îndoială, la cel mai bun meci din acest sezon, reuşind să câştige toate cele patru parţiale şi să obţină la final un succes foarte clar, greu de anticipat chiar şi pentru propriii suporteri.

„Ne-am pregătit mult pentru acest meci. Practic, era partida pe care ne propusesem să o câştigăm de când am început campionatul. Cu siguranţă că este mai greu pe bancă, pentru că pe teren, dacă se fac unele greşeli, eşti acolo şi poţi să-i ajuţi“, a declarat antrenorul-jucător Alexandru Olteanu. „A contat revenirea lui Olteanu, pentru că este un jucător cu experienţă. Nu degeaba este şi antrenor. Suntem singura echipă care are în componenţă doar jucători români şi satisfacţia este cu atât mai mare. Cei din lotul nostru au şansa să se afirme. Depinde doar de ei să arate că au valoare”, a afirmat şi preşedintele clubului constănţean, Petrică Munteanu. „Am acceptat să vin la BC Farul cu condiţia ca Olteanu să revină pe teren. Am vrut să oferim o bucurie constănţenilor la ultimul meci de acasă din acest an”, a precizat şi antrenorul secund Vasile Paşca.

Pentru BC Farul au marcat: Minea 19p (4x3p), Stănescu 19p (1x3p), Păun 18p, Olteanu 11p (2x3p), Trandafir 5p (1x3p), Enache 4p, Filip 2p. De la Chiajna s-a remarcat Aleksandar Vuletic, cu 18p (2x3p).

În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate: BCM Piteşti - Timba Timişoara 104-64, BC Timişoara - Atlassib Sibiu 95-88, CSM Oradea - Steaua Bucureşti 83-62, Energia Rovinari - BC Mureş 90-91, Asesoft Ploieşti - U. Mobitelco Cluj 73-66. Partida Gaz Metan Mediaş - SCM Craiova va avea loc la 11 ianuarie. Clasament: 1. Ploieşti 19p, 2. Oradea 18p, 3. Sibiu 18p, 4. Cluj 18p (11 jocuri), 5. Rovinari 16p, 6. Piteşti 15p, 7. Timişoara 15p, 8. Tg. Mureş 15p, 9. Steaua 15p, 10. Craiova 14p, 11. BC FARUL CONSTANŢA 13p (12 j), 12. Mediaş 12p (9j), 13. Chiajna 11p, 14. Timba Timişoara 11p.