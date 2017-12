BC Farul a produs surpriza etapei!

BC Farul Constanţa a reuşit, sâmbătă seară, în faţa propriilor suporteri, să obţină a doua victorie din acest sezon al Ligii Naţionale de baschet masculin, 79-68 (19-14, 17-12, 21-13, 22-29) cu Gaz Metan Mediaş. Puţini erau cei care ar fi mizat înaintea jocului pe un succes al constănţenilor în disputa cu o pretendentă la titlu, o echipă calificată în semifinalele Cupei României şi în grupele principale ale Euro Challenge. Şi totuşi, cu un joc colectiv şi cu o apărare mult peste ce arătase în turul campionatului, BC Farul s-a impus pe deplin meritat, conducând chiar şi la o diferenţă de 18 puncte, 57-39 la finele sfertului al treilea. Oaspeţii au condus doar în primele cinci minute, 10-4, după care BC Farul a revenit şi după primele zece minute avea un avans de cinci lungimi, 19-14. Tomasevic şi Markovic au fost cei mai buni jucători ai Farului, primul reuşind 11 dintre cele 12 aruncări libere, două coşuri de trei puncte, două coşuri de două puncte, patru recuperări, trei pase decisive şi o intercepţie. Markovic a contribuit şi el din plin la acest succes, cu 15 puncte, cinci recuperări, două pase decisive şi o intercepţie.

„Încercăm să facem o echipă. Am jucat bine, o apărare bună, s-a văzut că noii veniţi au valoare. Am învins o echipă cu pretenţii la titlu. Am jucat colectiv, am condus jocul sub panou şi băieţii s-au bătut şi au învins o echipă de cupe europene”, a declarat antrenorul principal al Farului, Costel Cernat. „Este doar al doilea joc al meu. Am întâlnit la Constanţa un antrenor bun, jucători buni. Îi cunoşteam pe o parte dintre ei şi cred că avem o echipă bună”, a declarat şi americanul Tyronn Mitchell. Pentru BC Farul au marcat: Tomasevic 21p, Markovic 15p, Mitchell 14p, Petronic 11p, Santana 6p, Bootch, Minea şi Grubisic - câte 4p.

Celelalte rezultate ale etapei - sâmbătă: CSS Giurgiu - BC Timba Timişoara 72-64, CSM Oradea - Dinamo Bucureşti 105-55, CS Energia Rovinari - BC Miercurea Ciuc 89-67, U. Cluj - CSU Sibiu 89-76, duminică: BCM Piteşti - SCM Craiova 71-80, BC Mureş Tg. Mureş - CSU Ploieşti 66-55. Astăzi se desfăşoară partida CSM Bucureşti - BC Timişoara (ora 17.30, Digi Sport 2).

Clasament: 1. CSM Oradea 33p, 2. Mureş Tg. Mureş 30p, 3. CSU Ploieşti 29p, 4. SCM Craiova 29p, 5. U. Cluj 28p, 6. BC Timişoara 28p, 7. CSM Bucureşti 27p, 8. Mediaş 26p, 9. Rovinari 26p, 10. Sibiu 25p, 11. Piteşti 24p, 12. CSS Giurgiu 23p, 13. Timba 21p, 14. Miercurea Ciuc 20p, 15. BC FARUL CONSTANŢA 19p, 16. Dinamo 17p.