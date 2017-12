BC Farul, eşec usturător la Oradea

BC Farul Constanţa a suferit o nouă înfrângere severă în faţa liderului la zi al Ligii Naţionale de baschet masculin, CSM Oradea. Învinşi categoric la Constanţa, în tur, cu 101-57, elevii lui Costel Cernat nu au reuşit o evoluţie mai bună nici în meciul disputat aseară, la Oradea, în etapa a 25-a. La capătul unei partide dominate cu autoritate de gazde, jucătorii pregătiţi de Cristian Achim s-au impus cu 97-44 (24-15, 28-13, 25-10, 20-6). Începutul partidei nu prevestea diferenţa uriaşă din final, BC Farul având în Grubisic principalul pericol sub panoul gazdelor. Oradea a avut un procentaj foarte bun în special la aruncările de la distanţă, reuşind 11 coşuri de trei puncte, dar a profitat în multe cazuri şi de o apărare greoaie a Farului. În final, când soarta meciului era pecetluită, antrenorul Costel Cernat a oferit credit şi jucătorilor mai tineri din echipă. „Fără Santana, Petronic şi Tomasevic a fost foarte greu, mai ales în faţa unei astfel de echipe. Mă aşteptam însă la mai mult, le-am şi cerut mai mult jucătorilor, dar unii au evoluat mult prea individual. Când am obţinut victorii am jucat colectiv. Altfel nu se poate”, a declarat antrenorul principal al echipei constănţene, Costel Cernat.

Pentru BC Farul au marcat: Booth 13p, Grubisic 12p, Markovic 9p, Mitchell 4p, Minea, Olteanu şi Călin - câte 2p.

Tot aseară, în ultimul meci al etapei a 25-a, U. Cluj - BC Mureş Tg. Mureş 105-111. Clasament: 1. CSM Oradea 46p, 2. Craiova 44p, 3. CSU Ploieşti 43p, 4. Tg. Mureş 43p, 5. BC Timişoara 42p, 6. U. Cluj 42p, 7. Mediaş 42p, 8. CSM Bucureşti 40p, 9. Sibiu 37p, 10. BCM Piteşti 37p, 11. Energia Rovinari 37p, 12. CSS Giurgiu 33p, 13. Timba Timişoara 31p, 14. BC FARUL CONSTANŢA 29p, 15. BC Miercurea Ciuc 28p, 16. Dinamo Bucureşti 26p.