BC Farul, evoluţie modestă în faţa Timbei

BC Farul Constanţa privea cu multă încredere meciul cu BC Timba Timişoara, din etapa a 15-a a Ligii Naţionale de baschet masculin, sperând la al doilea succes al sezonului. Din păcate, evoluţia jucătorilor pregătiţi de Alexandru Olteanu şi Vasile Paşca a fost una foarte... modestă, iar cei tineri parcă nu doresc să profite de şansa de a evolua pe prima scenă. Oaspeţii au controlat cu autoritate întreg meciul disputat sâmbătă, la Sala Sporturilor, impunându-se cu 72-52 (22-9, 20-13, 16-14, 14-16). Constănţenii au ţinut pasul cu timişorenii până la 7-7, moment în care trupa lui Bogdan Murărescu s-a desprins decisiv, având un avans de 13 puncte după primul parţial, 22-9. Nici revenirea la echipă a lui Senai Isleam nu a adus plusul dorit, pivotul constănţean remarcându-se rareori în minutele în care a evoluat.

„Am pregătit bine meciul, dar tracul şi-a pus amprenta şi nu am reuşit să jucăm bine nici în apărare şi nici în atac. Nervozitatea a fost dată de neputinţa din teren, pentru că nu ne-a ieşit jocul deloc. Am jucat ca în deplasare, am ratat foarte mult. Era cea mai bună şansă de a obţine a doua victorie, iar acum mai rămâne meciul de la Chiajna”, a declarat antrenorul Alexandru Olteanu. Pentru BC Farul au marcat: Stănescu 17p, Trandafir 13p, Isleam 10p, Olteanu 4p, Păun 3p, Liţă şi Filip - câte 2p, Călin 1p.

Celelalte rezultate ale etapei: Energia Rovinari - U. Mobitelco Cluj 70-72, Gaz Metan Mediaş - BC Mureş 75-81, Steaua Bucureşti - SCM Craiova 59-69, BCM Piteşti - Asesoft Ploieşti 86-82, CSM Oradea - Atlassib Sibiu 75-84. Meciul Concordia Chiajna - BC Timişoara va avea loc mâine.

Clasament: 1. Sibiu 25p, 2. Tg. Mureş 25p, 3. Cluj 25p, 4. Oradea 24p, 5. Rovinari 24p, 6. Ploieşti 24p, 7. Craiova 24p, 8. Piteşti 23p, 9. Steaua 22p, 10. BC Timişoara 21p, 11. Mediaş 20p, 12. Timba 17p, 13. BC FARUL 17p, 14. Chiajna 15p.