BC Farul, evoluţie sub aşteptări

Baschet Club Farul Constanţa a pierdut, sâmbătă, la Sala Sporturilor, întâlnirea cu CSU Atlassib Sibiu, scor 63-89 (15-20, 14-20, 11-30, 23-19) în etapa a 28-a a Ligii Naţionale de baschet masculin. Cele două formaţii s-au aflat pe rând la conducere în debutul jocului, unul marcat de multe reuşite de trei puncte. De la 6-11 (din acest total 15 puncte au fost de la linia de 7,25m!), BC Farul a revenit pe tabelă şi a preluat conducerea cu 15-13, graţie unui joc foarte bun al lui Marian Minea. A urmat însă o perioadă slabă de joc a echipei gazdă, cu multe ratări sub panoul advers, lucru ce a permis Sibiului să intre în avantaj după primul parţial, scor 20-15, diferenţă pe care şi-a mărit-o la pauză, 40-29. Evoluţia slabă a baschetbaliştilor de la Farul în atac a continuat şi în sfertul al treilea, constănţenii având mai bine de cinci minute în care nu au înscris niciun punct. Diferenţa a crescut la 70-40 pentru Sibiu înaintea ultimului parţial, imposibil de remontat. Ultimele zece minute nu au mai adus nimic spectaculos pe tabelă, CSU Atlassib Sibiu impunându-se cu 89-63. Pentru BC Farul au marcat: Minea 12p (3x3), Markovic 11p (2x3), Tomasevic 11p (1x3), Mitchell 11p (1x3), Santana 7p, Olteanu 3p, Petronic 3p, Grubisic şi Trandafir - câte 2p, Popa 1p.

„Am întâlnit un adversar foarte bun. Am vrut, am încercat, dar nu am putut. Booth nu a prins o zi bună şi era greu să emitem pretenţii în faţa unei astfel de formaţii care ne-a dominat cu cei doi americani. Fizic ei au fost mai puternici şi trebuia să jucăm mai agresiv”, a declarat antrenorul principal al BC Farul, Costel Cernat.

Celelalte rezultate ale etapei: CSM Bucureşti - BCM Piteşti 98-101, BC Timba Timişoara - BC Timişoara 88-91, Gaz Metan Mediaş - CSU Ploieşti 80-90, BC Mureş Tg. Mureş - Dinamo Bucureşti 104-72, Energia Rovinari - CSM Oradea 63-78, CSS Giurgiu - BC Miercurea Ciuc 83-70, SCM Craiova - U. Cluj 80-72. Clasament: 1. Oradea 51p, 2. Tg. Mureş 49p, 3. CSU Ploieşti 49p, 4. Craiova 48p, 5. BC Timişoara 47p, 6. U. Cluj 46p, 7. Mediaş 46p, 8. CSM Bucureşti 44p, 9. Sibiu 42p, 10. Piteşti 41p, 11. Rovinari 41p, 12. Giurgiu 38p, 13. Timba 36p, 14. BC FARUL 34p, 15. Ciuc 31p, 16. Dinamo 29p.