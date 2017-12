BC Farul, favorită în duelul cu Dinamo

Astăzi, de la ora 18.00, la Arena de Baschet din Bucureşti, Baschet Club Farul Constanţa va întâlni pe Dinamo Bucureşti, în etapa a 27-a a Ligii Naţionale de baschet masculin. Succesul din runda precedentă, 82-63 cu BCM Piteşti, oferă constănţenilor un moral excelent înaintea disputei din Capitală, unde cele două puncte sunt extrem de importante în economia clasamentului final. Lupta pentru un loc care să le asigure un adversar cât mai accesibil în play-out nu s-a încheiat, iar pentru acest lucru jucătorii pregătiţi de Costel Cernat nu au voie să facă niciun pas greşit mai ales în meciurile în care pornesc cu prima şansă. „Am făcut un meci bun cu Piteşti, dar trebuie să fim la fel de atenţi. Întâlnim o echipă tânără, care vrea să se afirme. Sper ca jucătorii să fi înţeles că trebuie să fie serioşi”, a declarat antrenorul Costel Cernat, care va avea întreg lotul la dispoziţie pentru această partidă.

Programul etapei - astăzi, ora 18.00: BCM Piteşti - BC Mureş Tg. Mureş, CSU Ploieşti - SCM Craiova (Digi Sport 2), BC Miercurea Ciuc - BC Timba Timişoara, CSU Atlassib Sibiu - CSS Giurgiu, ora 19.00: BC Timişoara - Gaz Metan Mediaş, U. Cluj - Energia Rovinari, ora 19.45: CSM Oradea - CSM Bucureşti. Clasament: 1. CSM Oradea 47p, 2. Tg. Mureş 45p, 3. CSU Ploieşti 45p, 4. Craiova 45p, 5. Mediaş 44p, 6. U. Cluj 43p, 7. BC Timişoara 43p, 8. CSM Bucureşti 42p, 9. Energia Rovinari 39p, 10. Sibiu 38p, 11. BCM Piteşti 38p, 12. CSS Giurgiu 35p, 13. Timba Timişoara 33p, 14. BC FARUL CONSTANŢA 31p, 15. BC Miercurea Ciuc 29p, 16. Dinamo Bucureşti 27p.

BIROUL FEDERAL NU A APROBAT CEREREA PENTRU PLAY-OUT. CSU Atlasib Sibiu înaintase o cerere, agreată de alte patru echipe, prin care solicita ca în play-out să se dispute doar partidele pentru locurile 13-16, iar formaţiile clasate pe poziţiile 9-12 să-şi menţină locurile. În cadrul şedinţei Biroului Federal al Federaţiei Române de Baschet, desfăşurată în această săptămână, s-a decis ca partidele din play-out să se dispute conform regulamentului Ligii Naţionale aprobat înainte de începerea sezonului. Astfel, în prima fază din play-out se va juca după sistemul “cel mai bun din cinci partide”, primele două meciuri pe terenul formaţiei mai bine clasate (locul 9 cu locul 16, 10 vs. 15, 11 vs. 14 şi 12 vs. 13). Învingătoarele nu vor juca apoi în play-out, urmând să fie clasate în ordinea de la finalul sezonului regulat. Învinsele vor juca pentru locurile 13-16, după acelaşi sistem, “cel mai bun din cinci partide”. Învingătoarele nu vor mai juca pentru locurile 13-14, în timp ce poziţiile 15-16 vor evolua după sistemul “cel mai bun din trei partide”.