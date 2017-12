BC Farul merge să-şi joace şansa la Sibiu

După victoria cu Dinamo Bucureşti, scor 94-63, baschetbaliştii de la BC Farul Constanţa abordează cu mai multă încredere meciul de la Sibiu, cu Atlassib. Astăzi, de la ora 17.00, în direct la Digi Sport 2, în etapa a 13-a a Ligii Naţionale, constănţenii vor întâlni una dintre cele mai în formă echipe din ultima perioadă, însă speră într-o nouă evoluţie bună. „Întâlnim o echipă care a câştigat ultimele trei etape, după ce a schimbat doi jucători. Noi ne confruntăm şi cu unele probleme de lot. Santana nu a făcut deplasarea pentru că are un examen, iar Stăncuţ este accidentat. În locul lor am luat doi juniori de la echipa under 23, Bogdan Călin şi Alexandru Dănilă. Mergem să ne batem, să luptăm la Sibiu şi sper ca băieţii să facă o partidă bună. Nu avem nimic de pierdut”, a declarat antrenorul Costel Cernat.

Programul celorlalte meciuri ale etapei - joi: U. Mobitelco Cluj - SCM Craiova (ora 19.30, Digi Sport 2); vineri: BC Timişoara - BC Timba Timişoara, Dinamo Bucureşti - BC Mureş Tg. Mureş (ora 18.00), BC Miercurea Ciuc - CSS Giurgiu (ora 18.00), CSM Oradea - Energia Rovinari (ora 19.00, Digi Sport 2); sâmbătă: BCM Piteşti - CSM Bucureşti (ora 16.45, Digi Sport 3), CSU Ploieşti - CS Gaz Metan Mediaş (ora 20.30, Digi Sport 1).

Clasament: 1. Oradea 23p, 2. CSM Bucureşti 20p, 3. Tg. Mureş 20p, 4. Cluj 20p, 5. SCM Craiova 20p, 6. Rovinari 19p, 7. BC Timişoara 19p, 8. Mediaş 19p, 9. CSM Ploieşti 19p, 10. Sibiu 18p, 11. Giurgiu 17p, 12. Piteşti 17p, 13. Timba Timişoara 16p, 14. Miercurea Ciuc 13p, 15. BC FARUL CONSTANŢA 13p, 16. Dinamo Bucureşti 12p.