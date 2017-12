BC Farul, misiune dificilă pe malul Dunării

Sâmbătă, de la ora 12.00, în etapa a 10-a a Diviziei B la baschet masculin, BC Farul Constanţa întâlneşte, în deplasare, pe CSU Galaţi, o altă formaţie aflată în cărţile promovării. Ambele echipe au înregistrat câte patru victorii în acest an, reuşind să câştige în faţa unei alte pretendente la promovare, Concordia Chiajna, astfel că au făcut un pas important în lupta pentru accederea la turneul semifinal. Partida de sâmbătă se anunţă deschisă oricărui rezultat, diferenţa de valoare fiind sensibil egală. „Ne-am chinuit cu Chiajna în etapa trecută, iar acum mergem la Galaţi, pe terenul unei alte formaţii puternice a Seriei a 2-a. Am revăzut meciul cu Chiajna şi ştim unde am greşit. Rămâne doar să remediem acele probleme pentru a face o partidă bună la Galaţi. Dacă vom evolua ca în turul campionatului, când am învins formaţia gălăţeană pe teren propriu, atunci putem câştiga din nou. Trebuie să fim însă foarte atenţi în apărari, agresivi, dar în sensul bun al cuvântului şi să jucăm cu multă determinare. Din păcate în ultimul meci s-a observat că Stănescu şi Popa încă nu s-au acomodat foarte bine. Mai au nevoie de timp“, a declarat antrenorul Costel Cernat. În altă ordine de idei, jucătorul Bogdan Drăguş a părăsit echipa, el solicitând rezilierea contractului. „După cum se ştie, în Divizia B este limitat numărul jucătorilor peste 25 de ani. Odată cu venirea lui Răzvan Popa, numărul acestora s-a mărit, iar Drăguş nu a mai dorit să rămână. Însă cine ştie, poate se va răzgândi până la urmă“, a explicat antrenorul Farului decizia jucătorului.

Clasament Seria a 2-a: 1. BC Farul 17p (coşaveraj: 787-501), 2. CSU Galaţi 17p (896-687), 3. Chiajna 13p, 4. Phoenix Galaţi 12p, 5. Time 10p, 6. Focşani 9p.