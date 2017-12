BC Farul poate spera la un meci mai uşor în play-out

După disputarea primelor 24 de etape ale Ligii Naţionale de baschet masculin se cunosc deja, în mare măsură, echipele calificate în play-off, dar şi cele care vor lupta pentru evitarea retrogradării. Chiar dacă întotdeauna mai este loc de surprize, în proporţie de 90 la sută putem spune că Oradea, Craiova, Cluj, Mediaş, Tg. Mureş, Ploieşti, BC Timişoara şi CSM Bucureşti vor lupta pentru titlul de campioană. Alte opt echipe, Rovinari, Sibiu, Piteşti, Giurgiu, BC Timba Timişoara, BC Farul Constanţa, BC Miercurea Ciuc şi Dinamo, clasate în această ordine după 24 de etape, vor lupta pentru evitarea retrogradării. Totuşi, în urma solicitării cluburilor care vor evolua în play-out, este foarte posibil ca lupta pentru menţinerea în primul eşalon să se dea doar între ultimele patru clasate: Timba, Farul, Ciuc şi Dinamo. Federaţia Română de Baschet va anunţa o decizie în acest sens până la mijlocul lunii martie. Ca şi în play-off, şi în play-out va conta foarte mult locul ocupat la finele sezonului regulat, în funcţie de acesta echipa clasată mai bine urmând să dispute pe teren propriu două din cele trei meciuri decisive (n.r - în situaţia în care solicitarea cluburilor va fi aprobată): locul 13 cu locul 16 şi locul 14 cu locul 15.

Aflată, momentan, pe poziţia a 14-a, Baschet Club Farul Constanţa ar întâlni în acest moment pe BC Miercurea Ciuc, dar noi victorii în ultimele şase etape rămase ar putea aduce în faţa constănţenilor pe Dinamo Bucureşti, echipa ce încheie plutonul Ligii Naţionale. Dintre cele patru echipe aflate în lupta pentru menţinerea în primul eşalon, BC Farul este în cea mai bună formă, cu trei succese în acest an. Este urmată de Timba, un singur succes în ultimele 12 meciuri (n.r. - 80-65 cu BC Farul) şi Dinamo (96-85 cu Miercurea Ciuc - singura victorie din acest sezon), singura echipă fără victorie în 2013 fiind Miercurea Ciuc. Şi în ultimul meci de campionat, disputat marţi seară, în Sala Sporturilor, pierdut în faţa Universităţii Cluj, scor 65-77, constănţenii au arătat că sunt cea mai bună echipă din zona play-out-ului. „Nu a lipsit mult să facem o surpriză. Au fost momente când am jucat bine, dar am întâlnit o echipă de forţă şi noi fizic nu am fost la fel de puternici ca ei”, a declarat după meciul cu “studenţii” clujeni, antrenorul principal al Farului, Costel Cernat. În etapa a 25-a, BC Farul va întâlni, luni, în deplasare, de la ora 18.00, în direct la Digi Sport 2, liderul CSM Oradea.

Ieri au avut loc ultimele partide ale etapei a 24-a: BC Timişoara - BC Miercurea Ciuc 89-71, CSS Giurgiu - CSS Oradea 78-80, CSU Ploieşti - CSU Sibiu 79-66, BC Mureş Tg. Mureş - Energia Rovinari 92-84, SCM Craiova - CSM Bucureşti 78-71. Meciurile BC Farul - U. Cluj 65-77 şi BC Timba Timişoara - BCM Piteşti 68-81 s-au disputat marţi.

Clasament: 1. CSM Oradea 44p, 2. Craiova 43p, 3. CSU Ploieşti 41p, 4. U. Cluj 41p, 5. Tg. Mureş 41p, 6. BC Timişoara 40p, 7. Mediaş 40p, 8. CSM Bucureşti 39p, 9. Sibiu 36p, 10. BCM Piteşti 35p, 11. Energia Rovinari 35p, 12. CSS Giurgiu 32p, 13. Timba Timişoara 29p, 14. BC FARUL CONSTANŢA 28p, 15. BC Miercurea Ciuc 27p, 16. Dinamo Bucureşti 25p.