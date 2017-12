BC Farul porneşte la un nou drum

După o vară agitată, în care a existat chiar şi pericolul ca sportul sub panou la cel mai înalt nivel să devină din nou o amintire la ţărmul mării, Baschet Club Farul Constanţa va porni la un nou drum. Constănţenii s-au reunit mult mai târziu decât celelalte formaţii din primul eşalon, dar cu speranţa că vor avea timp suficient să formeze o echipă competitivă, de viitor. Cum la sfârşitul sezonului 2013-2014 nu va retrograda nicio formaţie, există posibilitatea de a oferi credit tinerilor. Şi cum cei mai mulţi dintre componenţii actualului lot sunt din Constanţa, există premise, din acest punct de vedere, că echipa va fi susţinută de suporteri cel puţin la fel de mult precum în sezonul trecut.

„Am discutat cu Alexandru Olteanu şi Bogdan Ivanovici şi am ajuns la concluzia că este păcat să renunţăm la această echipă de baschet, chiar dacă există riscul ca performanţa în Liga Naţională să nu mai fie cea pe care ne-o dorim. Măcar vom juca în primul eşalon şi de la anul sperăm ca lucrurile să meargă mai bine şi să facem o echipă competitivă. Se va merge pe linia de minimă rezistenţă, din lipsă de bani. De aceea, am şi solicitat cluburilor care au jucători buni, dar pe care nu vor miza, să-i lase la noi. Cred că am făcut transferuri bunicele”, a declarat preşedintele clubului constănţean, Petrică Munteanu. Din acest an, BC Farul a înscris o echipă şi în Divizia A (antrenor Bogdan Ivanovici).

Lotul Farului pentru Liga Naţională este format din următorii baschetbalişti: Marian Minea (28 ani, centru, 2,05 m), Adrian Trandafir (25 ani, extremă, 1,90 m), Bogdan Călin (18 ani, fundaş, 1,88 m), Andrei Bucur (18 ani, extremă, 1,94 m), Ionuţ Dănilă (19 ani, extremă, 1,86 m), Aihan Emilianof (18 ani, extremă, 1,89 m), Claudiu Filip (27 ani, extremă, 1,92 m), Marius Grecu (26 ani, fundaş, 1,85 m), Cezar Stănescu (25 ani, fundaş, 1,91 m, de la CSM Bucureşti), Paul Iacob (20 ani, extremă, 1,87 m, Phoenix Galaţi), Mihai Cîrnaru (20 ani, extremă, 1,88 m, Amicii Piteşti), Dorin Bughiu (20 ani, fundaş, 1,83 m, Amicii Piteşti), Gabriel Oltean (19 ani, extremă, 1,95 m, BC Mureş Tg. Mureş), Marius Deconescu (20 ani, centru, 2,03 m, Energia Rovinari), Georgian Păun (19 ani, centru, 2,03 m, BC Timişoara) şi Ciprian Enache (20 ani, extremă, 1,80 m, Steaua Bucureşti).

DEBUTEAZĂ ASTĂZI. Astăzi, de la ora 16.00, BC Farul Constanţa va debuta în noul campionat. Constănţenii, pregătiţi din acest an de Alexandru Olteanu (antrenor principal) şi Bogdan Ivanovici (secund), vor primi, la Sala Sporturilor, vizita celor de la CSU Atlassib Sibiu. „Antrenez juniori de cinci ani, dar acum este o mare provocare să preiau echipa Farului în prima ligă. Sper ca alături de jucători, care sunt convins că sunt dornici să facă performanţă, să reuşim lucruri frumoase. Toate echipele din Liga Naţională sunt, valoric sau ca experienţă, peste noi, astfel că este mai puţin important că întâlnim Sibiul în prima etapă. Sper ca la sală să jucăm în faţa unui număr mare de spectatori”, îşi doreşte Alexandru Olteanu. „Sperăm ca lumea să vină în număr şi mai mare la sală, pentru că sunt mulţi constănţeni în echipă. Faptul că nu retrogradează nimeni ne dă linişte să pregătim campionatul următor”, a precizat şi Bogdan Ivanovici.

În primele două partide din prima etapă s-au înregistrat următoarele rezultate: CSM Oradea - U. Cluj 76-68 (miercuri) şi Concordia Chiajna - Energia Rovinari 93-99. Celelalte meciuri ale etapei vor avea loc astfel - astăzi, ora 16.00: BC FARUL CONSTANŢA - CSU Atlassib Sibiu, ora 19.00: BCM Piteşti - BC Timişoara (Digi Sport 3); mâine, ora 19.00: SCM Craiova - BC Mureş Tg. Mureş şi Steaua CSM Bucureşti - Timba Timişoara; duminică, ora 18.00: Gaz Metan Mediaş - CSU Ploieşti (Digi Sport 3). Partida.