BC Farul şi-a reluat pregătirile

Sub comanda antrenorului Costel Cernat, baschetbaliştii de la CS BC Farul Constanţa şi-au reluat ieri, la Sala “Tomis“, antrenamentele pentru cea de-a doua parte a sezonului 2011-2012. Aşa cum anunţa la finele anului trecut, conducerea clubului constănţean a reuşit să-şi întărească lotul de jucători. Momentan, singura achiziţie se numeşte Răzvan Popa, dar bucureşeanul în vârstă de 36 de ani, care evoluează pe postul de extremă, are o carte de vizită impresionantă chiar şi pentru primul eşalon: cvadruplu campion naţional (trei titluri cu Dinamo Bucureşti şi unul cu CSS Piteşti) şi component al naţionalei României în perioada 1992-2000. „Am fost contactat de antrenorul Farului şi m-a încântat propunerea dânsului de a veni să ajut echipa să promoveze. Am mai avut şi sezonul trecut o experienţă asemănătoare cu Dinamo, pe care am ajutat-o să revină în prima divizie şi mi-am spus că aş putea contribui şi la revenirea Farului pe prima scenă. În plus, CS Otopeni s-a desfiinţat şi trebuia să-mi caut o echipă în iarnă. Au mai fost oferte de la formaţii din ţară din primul eşalon, dar am dorit să joc cât mai aproape de Bucureşti“, şi-a explicat decizia noul jucător al Farului. Fostul dinamovist nu va fi singura noutate din lotul formaţiei constănţene, în zilele următoare urmând să mai sosească alţi doi-trei jucători. „De plecat nu va pleca nimeni, în schimb vor mai veni probabil doi-trei jucători. Suntem în tratative cu încă două extreme şi cred că în zilele următoare se vor alătura lotului nostru. Aveam nevoie de jucători pentru a întări echipa, deoarece ne aşteaptă o a doua parte de campionat şi mai dificilă. Echipele se cunosc deja şi noi avem nevoie să fim mai omogeni. Fiecare meci va conta tot mai mult şi trebuie să fim pregătiţi“, a declarat şi antrenorul Costel Cernat.