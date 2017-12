BC Farul speră la primul succes al sezonului

După o serie de unsprezece eşecuri, Baschet Club Farul Constanţa va întâlni sâmbătă, de la ora 15.00, la Sala Sporturilor, în etapa a 10-a a Ligii Naţionale masculine, formaţia Concordia Chiajna. Chiar dacă este nou-promovată şi a obţinut un singur succes în actualul sezon, Chiajna va porni cu prima şansă în acest meci, ţinând cont că echipa constănţeană, pregătită de Alexandru Olteanu, are în componenţă mulţi jucători foarte tineri, fără experienţa primei divizii. Totuşi, cu un joc bun din partea lui Minea, Stănescu şi Păun, ultimul fiind cel mai constant şi, totodată, cel mai bun marcator al Constanţei în acest campionat, BC Farul speră că ar putea sparge gheaţa.

„Avem o şansă cât de mică, dar trebuie să profităm de ea. În plus, revenim la Constanţa, după o perioadă mai lungă în care am jucat doar pe terenuri străine, iar suportul publicului ne poate ajuta foarte mult. Sperăm să le oferim un meci foarte bun şi să arătăm că am crescut în evoluţii”, a declarat antrenorul Alexandru Olteanu.

Programul celorlalte meciuri ale etapei - sâmbătă: BCM Piteşti - Timba Timişoara (ora 18.00), BC Timişoara - Atlassib Sibiu (ora 18.30), CSM Oradea - Steaua Bucureşti (ora 19.00), Energia Rovinari - BC Mureş (ora 19.00), Asesoft Ploieşti - U. Mobitelco Cluj (ora 20.00, Digi Sport 3). Partida Gaz Metan Mediaş - SCM Craiova va avea loc la 11 ianuarie.

Clasament: 1. Sibiu 17p, 2. Cluj 17p (10 jocuri), 3. Ploieşti 17p, 4. Oradea 16p, 5. Rovinari 15p, 6. Steaua 14p, 7. Craiova 14p, 8. Piteşti 13p, 9. BC Timişoara 13p, 10. Mureş 13p (8j), 11. Mediaş 12p, 12. BC FARUL 11p (11j), 13. Chiajna 10p, 14. Timba Timişoara 10p.