BCE suspendă rambursarea anticipată a fondurilor de urgenţă

Banca Centrală Europeană (BCE) a decis, vineri, să suspende posibilitatea rambursării anticipate a fondurilor de urgenţă pe care le-a acordat băncilor în timpul crizei datoriilor din zona euro. BCE a precizat că suspendarea are doar un caracter temporar, acoperind perioada cuprinsă între 23 decembrie şi 15 ianuarie, şi este destinată să asigure că pieţele dispun de suficientă lichiditate la trecerea în noul an. Consiliul guvernatorilor de la BCE a decis să suspende rambursarea creditelor pe trei ani (LTRO) în perioada de sfârşit de an, având în vedere preconizata scădere a dobânzilor şi concentrarea altor operaţiuni ca urmare a sărbătorilor publice.

La sfârşitul lui 2011 şi începutul lui 2011, BCE a injectat peste 1.000 de miliarde de euro în sistemul financiar din zona euro via credite pe trei ani, în ideea de a oferi băncilor lichidităţi la dobânzi reduse. La acea dată, BCE a informat că băncile vor putea să ramburseze anticipat creditele, dacă vor dori. Luna trecută, Ewald Nowotny, membru în consiliul guvernatorilor BCE, a declarat că Banca Central Europeană va furniza mai multă lichiditate în momentul în care vor expira împrumuturile ieftine pe trei ani puse la dispoziţia băncilor la finele lui 2011 şi începutul lui 2012. „Ceea ce este clar este că va exista o furnizare de lichidităţi”, a declarat Ewald Nowotny refuzând însă să precizeze dacă BCE va face acest lucru printr-un nou program de refinanţare pe termen lung (LTRO) sau prin alte mijloace. BCE vrea să evite apariţia stresului pe pieţele financiare care ar putea apărea de pe urma încheierii abrupte a împrumuturilor LTRO.