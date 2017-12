Banca Comercială Română (BCR) a acordat credite „Prima Casă” în valoare de 517 milioane euro, adică mai mult de o treime din totalul împrumuturilor contractate de populaţie în cadrul celor două etape ale programului guvernamental. În cadrul celei de-a doua etape a programului guvernamental, valoarea medie a unui credit acordat de BCR a fost de peste 40.000 euro, iar aproape 800 de împrumuturi au avut valoarea maximă permisă de lege, de 57.000 euro. Creditele prin „Prima Casă” au o rată a dobânzii calculată după formula EURIBOR la 3 luni plus cel mult 4% pe an, la credite în euro, respectiv ROBOR la 3 luni plus cel mult 2,5%.