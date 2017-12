BCR a eliminat comisionul de rambursare anticipată

Banca Comercială Română (BCR) a aliniat comisionul de rambursare anticipată perceput pentru creditele negarantate nou acordate la prevederile Directivei Europene privind Creditul de Consum. Astfel, banca a eliminat comisionul de rambursare anticipată pentru creditele negarantate cu dobândă variabilă. În ceea ce priveşte creditele negarantate cu dobândă fixă, BCR a implementat un comision de rambursare anticipată de 1% din suma rambursată în avans şi 0,5% dacă rambursarea are loc în ultimul an al contractului de credit, dar nu mai puţin de 65 lei. „În situaţia în care, pentru creditele negarantate cu dobândă fixă, diferenţa între rata dobânzii convenită iniţial şi rata dobânzii la care banca poate acorda credite la momentul la care intervine rambursarea anticipată depăşeşte nivelul stabilit iniţial pentru comisionul de plată anticipată, banca îşi rezervă dreptul de a ajusta corespunzător nivelul acestui comision”, se arată în comunicatul instituţiei de credit. Noul comision se aplică doar creditelor negarantate nou acordate şi nu are impact asupra creditelor negarantate aflate în sold. Pentru acestea din urmă, la rambursarea anticipată se va percepe comisionul de rambursare anticipată stipulat în contractul de credit iniţial semnat de client.