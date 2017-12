BCR Asigurări a lansat poliţa Casco Plus

BCR Asigurări a lansat ieri, la Constanţa, produsul Casco Plus, destinat persoanelor fizice şi persoanelor fizice autorizate care vor să îşi asigure autoturismele, inclusiv cele de teren. Poliţa Casco Plus cuprinde secţiuni şi planuri de acoperire prestabilite, asigurarea persoanelor aflate în autoturism şi asistenţă rutieră 24 din 24h şi 365 de zile pe an. „Această poliţă facultativă reprezintă un produs revoluţionar pe piaţa asigurărilor, întrucât vine cu o serie de îmbunătăţiri. Plusul acestui produs este reprezentat de protecţia multiplă: casco, accidente persoane şi asistenţă rutieră”, a declarat directorul zonal BCR Asigurări, Regiunea Sud - Est, Mariana Petrescu. La rândul său, directorul Sucursalei BCR Asigurări Constanţa, Dan Naca, a explicat că, în funcţie de planul de asigurare ales (Silver, Gold şi VIP), viitorul client va beneficia de servicii de asistenţă şi depanare a autovehiculului la locul de producere a evenimentului asigurat, tractarea autovehiculului, transportul şoferului, pasagerilor şi al bagajelor acestora, cazarea la hotel a şoferului şi pasagerilor, precum şi transportul şi repatrierea autoturismului sau înlocuirea acestuia. Costul standard al noii poliţe reprezintă 6% din suma asigurată a autovehiculului. Dacă poliţa este încheiată până la 30 septembrie, tariful va fi redus cu 20%, respectiv 4,7% din suma asigurată. Suma asigurată prin noul produs BCR Asigurări variază între 5.000 şi 100.000 de euro pentru autoturisme, inclusiv de teren, cu o vechime de cel mult patru ani. Pentru riscurile de avarii şi furt, poliţa este valabilă pe teritoriul României, Europei, Rusiei (partea europeană) şi Turciei (atât partea europeană, cât şi cea asiatică). „Considerăm că noul produs Casco Plus răspunde tuturor nevoilor clienţilor noştri, atât ca pachete de acoperiri, cât şi ca preţ”, a spus Naca.