BCR dă credite Prima Casă şi în weekend

În acest weekend, Banca Comercială Română (BCR) ţine unităţile deschise, între orele 9:00 şi 13:00, pentru a acorda credite Prima Casă şi a epuiza plafonul disponibil. „Estimăm că vom mai aproba încă 1.500 de împrumuturi”, a declarat Ştefan Coroianu, oficial al BCR. În acest an, banca a primit un plafon de 64 milioane euro de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), folosind deja mai mult de jumătate din fondurile disponibile. Creditele acordate, atât pentru achiziţia, cât şi pentru construcţia de locuinţe, cu un avans de minimum 5%, au dobândă de 4,844 - 5,044% pe an. La un credit de 40.000 euro, pe 30 de ani, rata lunară se ridică la 210,93 euro (calcul valabil pentru această lună), iar suma totală rambursată este aproape dublă. Comisionul anual către FNGCIMM este de 0,49%, aplicat la soldul creditului. În plus, costul de evaluare a apartamentului este de 300 lei, plus TVA.