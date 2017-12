BCR primeşte solicitări pentru „Prima casă”

Banca Comerciala Romana (BCR) primeşte de astăzi solicitări de credit prin programul „Prima Casă” şi documentaţia necesară, în condiţiile în care, săptămîna trecută, a semnat Convenţia cu Fondul de Garantare a Creditelor. Potrivit reprezentanţilor băncii, peste 10.000 de persoane şi-au exprimat pînă acum intenţia de a-şi achiziţiona o locuinţă cu ajutorul unui credit ipotecar „Prima Casă”. Creditul pentru investiţii imobiliare BCR „Prima Casă” se adresează persoanelor care vor să îşi achiziţioneze o primă locuinţă cu ajutorul unui credit bancar. Nivelul de dobîndă este Euribor la trei luni, plus 3,8 puncte procentuale. Astfel, pentru un credit de 50.000 de euro, pe o perioadă de 30 de ani, rata lunară în acest moment (care variază în funcţie de nivelul Euribor) este de 265 euro, potrivit băncii. Mai există un comision de acordare de 0,5% aplicat la valoarea creditului şi un comision de evaluare de 300 de lei, plus taxa pe valoare adăugată (TVA), ambele percepute o singură dată. În funcţie de profilul de risc al fiecărui solicitant, banca acceptă pînă la patru coplătitori, se mai arată în comunicat. Potrivit legii, clientul mai are de achitat un comision de gestiune de 0,37% al FGCIMM aplicat la valoarea creditului aprobat. Comisionul de gestiune se va plăti către FGCIMM în fiecare an şi va fi calculat la valoarea soldului garanţiei creditului de la 31 decembrie al anului precedent. Eligibilitatea solicitantului se stabileşte în funcţie de condiţiile specifice prevăzute de normele interne de creditare ale BCR. Creditul ipotecar „Prima Casă” BCR poate fi utilizat atît pentru achiziţionarea de locuinţe finalizate, cît şi pentru achiziţia de locuinţe în curs de construire. Pentru cea de-a doua variantă, clientul trebuie să prezinte băncii antecontractul de vînzare-cumpărare sau contractul de construcţie. FGCIMM va emite o promisiune de garantare care va avea valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni. BCR va acorda credite în valoare de 308 milioane euro prin programul „Prima Casa”.