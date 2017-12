BCR şi-a înrăutăţit prognoza de contracţie economică din acest an

Banca Comercială Română (BCR) a revizuit în scădere prognoza privind contracţia economiei româneşti în acest an, la 8%, de la estimarea anterioară, de 4,9%, şi se aşteaptă ca în 2010 economia să revină pe teritoriu pozitiv, cu o creştere uşoară, de 0,2%. „Noua noastră prognoză, de scădere a economiei cu 8%, este uşor sub nivelul de 8,5% luat în calcul de Fondul Monetar Internaţional, în condiţiile în care, în trimestru al doilea, au apărut semnale pozitive referitor la redresarea economiilor din zona euro, unde datele statistice au fost uşor peste aşteptări”, a declarat economistul şef al BCR, Lucian Anghel. România înregistrează în prezent o contracţie mai amplă a economiei pe bază anuală comparativ cu alte state din regiune, exceptînd statele baltice şi Ucraina, în condiţiile ajustării puternice a deficitului de cont curent şi a unei cereri interne mult mai scăzute, în timp ce creditarea a încetinit considerabil, în ciuda relaxării politicii monetare, se mai arată în raportul de cercetare, prezentat vineri de BCR. Potrivit datelor preliminare, economia românească s-a contractat cu 8,8% în trimestrul al doilea şi cu 7,6% în primele şase luni, faţă de intervalul echivalent din 2008. Totodată, datele ajustate sezonier indică o scădere mai moderată a economiei româneşti faţă de trimestrul precedent, cu 1,2% în intervalul aprilie-iunie, faţă de 4,6% în ianuarie-martie 2009. Pe de altă parte, Lucian Anghel a spus că scăderea economiei în trimestrul al treilea faţă de intervalul similar al anului trecut ar putea fi mai mare decît cifra înregistrată în trimestrul II. „Cred că este un efect care se va disipa treptat, astfel încît pentru ultimul trimestru din acest an să avem date mai bune”, a apreciat Anghel. În continuare, mai ales din a doua parte a lui 2010, datele statistice se vor îmbunătăţi, estimează economistul şef al BCR, care atrage, însă, atenţia că populaţia va continua să simtă lipsuri şi anul viitor, pe fondul creşterii şomajului şi scăderii veniturilor disponibile.

Concedierile excesive, redresează greu economia

Scăderea cheltuielilor cu salariile în sectorul public, preponderent din concedieri, ar crea presiuni „extrem de puternice” asupra economiei, afectînd cererea pe plan intern, precum şi încrederea investitorilor străini, consideră economistul şef al BCR. „Scăderea cheltuielilor în sectorul public ar putea să se realizeze prin reducerea salariilor şi prin restructurări. Dacă nu se restructurează cheltuielile, restrîngerea deficitului bugetar va fi foarte dificilă, însă această diminuare a cheltuielilor în sectorul public trebuie făcută eficient, deoarece, altfel, sectorul privat ar fi expus unor eforturi mult mai mari de corecţie”, a spus Anghel. Pe de altă parte, economistul avertizează că România „nu e pregătită în momentul de faţă pentru un număr foarte mare de şomeri”. „Reducerea cheltuielilor exclusiv prin concedieri ar putea crea presiuni extrem de puternice pe economie, deoarece, în timp ce alte state îşi vor reveni, România s-ar redresa mai greu, pentru că o creştere a numărului de şomeri ar afecta cererea. Chiar dacă inflaţia va continua să scadă, impactul pe PIB ar fi unul negativ. În plus, o astfel de evoluţie influenţează negativ sentimentul investitorilor străini”, a mai precizat Anghel.