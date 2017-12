Beach Volley Champions, o reuşită totală

La Mamaia, pe plaja LUV, s-a disputat săptămâna trecută turneul de volei pe plajă pentru seniori Beach Volley Champions, câştigat de echipele Gringas Locas (Adriana Vîlcu - Lily Olteanu), la feminin, respectiv Tiger Security 1 (Valentin Hupoiu - Tudorel Farcaş), la masculin. Competiţia a constituit o reuşită atât pe plan sportiv, reunind la start cei mai valoroşi jucători din ţară (cu foarte puţine excepţii), cât şi pe plan organizatoric, după cum a precizat principalul organizator, Cristian Brînză. Sponsorii au fost generoşi atât cu jucătorii, cât şi cu spectatorii, cei prezenţi pe marginea terenului la cele patru finale fiind răsplătiţi cu numeroase obiecte promoţionale (şepci, tricouri, biscuiţi etc.). Între cele două finale masculine a fost organizat un meci demonstrativ între cei mai... curajoşi spectatori! A arbitrat Mihai Morar, iar învingătorii au fost premiaţi cu mingea oficială a turneului.

Reamintim că premiile turneului feminin au totalizat 500 de euro plus produse în valoare de 500 de euro (pentru ocupantele locurilor 1-3), iar la masculin s-au acordat 1.500 de euro plus produse în valoare de 500 de euro (pentru ocupanţii locurilor 1-8). „În calitate de preşedinte al Comisiei Naţionale de volei pe plajă, ţin să-l felicit în primul rând pe Cristi, pentru că el este cel care s-a zbătut ca această competiţie să aibă loc. Felicit sponsorii şi sportivii şi vă aşteptăm începând din 15 august, tot la Mamaia, la un Masters, care să încununeze toate turneele din acest an”, a declarat Serhan Cadâr.

HUPOIU ŞI FARCAŞ, EXCELENŢI LA MAMAIA! Câştigătorii competiţiei masculine au fost Valentin Hupoiu şi Tudorel Farcaş, care au învins cu 2-0 în finală echipa Unisoow Room Cluj, alcătuită din Bogdan Bratosin şi Doru Ghimeş. Pentru învingători a fost al doilea turneu de volei pe plajă câştigat la Mamaia, după Rex Beach Volley Tournament, în 2010! „A fost 14-14 în acea semifinală cu Fan Arad şi ne considerăm norocoşi că am câştigat-o noi. Şi finala a fost grea, aici au fost cei mai valoroşi sportivi din România. Cred că am făcut diferenţa cu blocajele lui Tudorel, care m-au ajutat foarte mult pe apărarea din faza a doua. Probabil că ne-am „simţit” mai bine unul pe altul pe măsură ce treceau zilele. Turneul a fost greu, băieţii sunt foarte bine pregătiţi, pentru că vin după alte două turnee, cel de la Cluj şi Naţionalele de la Oradea. Noi în această formulă nu am jucat acolo. Eu am zis că sunt prea bătrân să mai particip la turnee organizate prin ţară, le prefer pe cele din Bucureşti sau din apropiere, cum a fost acesta. De altfel, Mamaia ne poartă noroc, pentru că am mai câştigat şi acum trei ani”, a declarat Valentin Hupoiu, care la 38 de ani este cel mai vârstnic participant la competiţiile interne de volei pe plajă! „Eu am participat la Cluj, alături de Cristian Brînză, dar din păcate a avut o accidentare la spate şi a trebuit să renunţăm la turneu. La Naţionale nu am putut ajunge, pentru că Vali a fost reţinut la serviciu. Se pare că marea ne aduce forţa de a face turnee reuşite aici”, a adăugat Tudorel Farcaş.

GHINIONIŞTII BRATOSIN ŞI GHIMEŞ. Bogdan Bratosin şi Doru Ghimeş au pierdut a doua finală consecutivă în doar o săptămână, după cea a Campionatelor Naţionale de la Oradea! „Şi noi ne întrebăm ce se întâmplă cu noi la aceste meciuri decisive. Şi înainte, şi după finale! Probabil că lipsa de pregătire, asta îşi spune cuvântul, de asemenea lipsa de omogenitate, pentru că noi am jucat pentru prima dată împreună, iar în finale am întâlnit jucători cu ani de evoluţii împreună, care s-au văzut în momentele importante. Poate şi tactica aleasă a fost greşită. Am avut discuţii pe tema asta şi Bogdan a decis tactica, văzuse meciurile anterioare ale lui Vali şi Tudorel. Putea să iasă şi tactica lui, dar cred că era mai bine să fi servit pe Hupoiu... Asta e!”, a declarat voleibalistul constănţean Doru Ghimeş.