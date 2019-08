Beat și drogat, a produs un accident auto

Un bărbat aflat sub influenţa alcoolului şi a drogurilor a fost depistat la volanul unui autoturism, duminică, în timpul unui control efectuat de poliţişti în municipiul Constanţa. „Pe data de 4 august, în jurul orei 7,00, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Constanţa au depistat un bărbat în vârstă de 30 de ani, din Constanţa, în timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice şi a substanţelor psihoactive, în aparatul etilotest rezultând o valoare de 0,37 mg/l alcool pur în aerul expirat“, se precizează într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa. Conform aceleiaşi surse, în urma testării cu aparatul DrugTest s-a constatat că bărbatul se afla sub influenţa unor substanţelor interzise, rezultatul fiind pozitiv pentru canabis şi amfetamină. Poliţiştii rutieri au mai stabilit că bărbatul a fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale, pe numele său fiind întocmit un dosar de cercetare penală.

Anul trecut, la nivel național au existat aproximativ 500 de cazuri similare, spun polițiștii rutieri, care atrag atenţia asupra faptului că substanţele psihoactive influenţează comportamentul şoferilor prin prisma faptului că le afectează capacitatea de a mai conduce, le diminuează reflexele, le cresc gradul de nervozitate la volan, în cele din urmă existând posibilitatea reală ca aceştia să provoace accidente rutiere.