„Beatle week“ la Liverpool

Săptămâna Beatles, „Beatle week“, a început, ieri, la Liverpool, unde formații din peste 20 de țări și fani din întreaga lume vor aduce un omagiu, prin concerte, expoziții sau întâlniri cu invitați speciali, celor patru membri ai legendarei formații britanice de muzică rock. De peste 30 de ani, străzile acestui oraș din nordul Angliei sunt invadate în luna august de mii de persoane care îi imită pe celebrii John Lennon, George Harrison, Ringo Star și Paul McCartney. Desfășurarea „Beatle week“ între 20 și 26 august nu este întâmplătoare, având în vedere importanța acestei luni în cariera grupului britanic, acum mai bine de 50 de ani. La 18 august 1962, Ringo Star a cântat pentru prima dată ca membru al formației. Una dintre principalele scene pe care vor fi omagiați idolii, cu peste 15 ore de muzică în direct în fiecare zi, este The Cavern Club, un loc special în istoria grupului. Formația The Beatles a susținut acolo primele concerte. Printre cele mai speciale evenimente ale acestei ediții se numără „Paul McCartney, A Retrospective“ (Retrospectiva Paul McCartney) la Royal Court sau convenția anuală „Beatles All Day“, la Hotel Adelphy. Admiratorii se vor putea bucura, de asemenea, de „Songs The Beatles Gave Away“, la restaurantul Alma de Cuba.