Beatrice Bandoiu, cîştigătoarea Marelui Premiu al Festivalului “Dor de cînt românesc”

Consiliul Local şi Primăria Comunei Cumpăna, în colaborare cu Consiliul Judeţean Constanţa, Organizaţia Creştin Umanitară “World Vision” România şi postul de radio “Antena satelor” Bucureşti, a organizat, în perioada 26 - 27 mai, cea de a treia ediţie a Festivalului Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi “Dor de cîntec românesc”. Pe parcursul celor două zile, pe scena Casei de Cultură din Cumpăna şi-au dat concursul tineri interpreţi cu vîrste cuprinse între 6 şi 18 ani, din 14 judeţe ale ţării, precum şi artişti consacraţi ai muzicii populare româneşti. Evenimentul a readus în atenţia publicului venit în număr mare tradiţiile şi folclorul românesc. Dacă în prima zi a festivalului, cei 23 de participanţi au evoluat în faţa unui juriu format din Gheorghe Turda (preşedintele juriului), Oana Berianu - muzeograf în cadrul Muzeului de Artă Populară Constanţa, Polina Gheorghe - interpret şi realizator de emisiuni folclorice “Antena satelor”, Doina Burneci - profesor de muzică la Liceul de Artă Constanţa, Cătălin Maximiuc - redactor “Radio Internaţional”, Ion Amititeloaie - interpret de muzică populară şi Elena Obertaş - preşedintele Comisiei de Cultură Cumpăna, sîmbătă a avut loc Gala Laureaţilor. La fel ca şi în prima parte a festivalului, cea de a doua zi a concursului naţional a fost deschisă de primarul comunei Cumpăna, Mariana Gîju, care s-a declarat încîntată de numărul mare de participanţi şi de calităţile interpretative ale acestora. “Toţi sînt cîştigători în experienţă, voinţă şi puterea de a merge mai departe. Acum, la finalul celei de a III-a ediţii a Festivalului Naţional , mă bucur că am reuşit să aducem pe scena Casei de Cultură din Cumpăna nu doar tinere vlăstare, ci şi interpreţi consacraţi ai muzicii populare româneşti”, a precizat primarul comunei Cumpăna, Mariana Gîju. La fel de încîntat de reuşita ediţiei din acest an a Festivalului Naţional pentru Tineri Interpreţi s-a declarat şi Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului: “Am urmărit, aici, flori alese ale folclorului din toată ţara. Poporul român are cel mai frumos folclor, pentru că are cea mai înaltă spiritualitate. Sînt foarte bucuros că, prin intermediul acestui festival, s-au descoperit în Dobrogea şi în întreaga ţară astfel de talente”.

Cristian Bogdan, din Cumpăna, a obţinut Premiul I la Secţiunea a III-a a festivalului

Cea de a III-a ediţie a Festivalului Naţional al Tinerilor Interpreţi a fost structurat, anul acesta, pe trei categorii: Secţiunea I (6-10 ani), Secţiunea a II-a (10-14 ani) şi Secţiunea a III-a (14-18 ani). Indiferent de categoria de vîrstă la care au concurat, tinerii au prezentat, conform regulamentului, o doină sau o baladă şi o melodie ritmată pe acompaniamentul muzical asigurat de ansamblul folcloric “Poienţa”. De asemenea, concurenţii au făcut dovada unei bune cunoştiinţe a folclorului românesc, fiecare interpret descriindu-şi costumul pe care l-a purtat. La prima secţiune s-au prezentat în concurs patru concurenţi: Gabriela Batin (Maramureş), Alina Maria Carnariu (Neamţ), Ioan Cornel Precup (Sibiu) şi Elena Marinela Zlatov (Constanţa). După îndelungi deliberări, membrii juriului au declarat-o cîştigătoare a premiului I la Secţiunea I pe Alina Maria Carnariu, din Piatra Neamţ. Micuţa în vîrstă de şapte ani a convins juriul că merită să urce pe prima treaptă a podiumului, la categoria la care a participat, interpretînd melodiile “Balada ciobănaşului” şi “Şchioapa”. “Nu am avut emoţii, pentru că am mai participat la diverse serbări şi m-am obişnuit cu publicul. Am exersat mult şi acum, vreau să ajung şi eu o interpretă importantă a muzicii populare româneşti”, a declarat Alina Maria Carnariu.

La cea de a doua categorie de vîrstă au participat 12 tineri: Maria Bandrea (Maramureş), Alexandru Petcu (Buzău), Florentina Ancuţa Piroiu (Prahova), Alexandra Mihaela Pancă (Prahova), Mihaela Maria Manea (Dolj), Mirela Rozalia Surcel (Dolj), Mirela Nicoleta Milac (Teleorman), Cristina Nicoleta Malacu (Constanţa), Suzana Margelu (Mehedinţi), Ana Maria Dremuti (Mehedinţi), Lorena Larisa Pela (Carş Severin) şi Cosmin Andrei Big (Cluj). La ediţia din acest an, premiul I la cea de a II-a secţiune i-a revenit clujeanului Cosmin Andrei Big, care a interpretat doina regretatului Ion Cristorianu, “Clujule, oraş cu dor” şi melodia ritmată “M-o mînat tata la plug”. “Pentru acest concurs m-am pregătit aprox. două săptămîni. Îmi este destul de greu să îmbin muzica cu şcoala, iar timp liber îmi rămîne foarte puţin, dar trebuie să merg înainte”, a precizat Cosmin Andrei Big. La cea de a III-a secţiune au participat Daniel Dumitru Feraru (Dolj), Maria Beatrice Bandoiu (Gorj), Alexandra Agavriloaei (Constanţa), Cristian Bogdan (Constanţa), Georgiana Larisa Năstase (Prahova), Petrică Florentin Enache (Constanţa) şi Cezar Florentin Jarcalete (Teleorman). Juriul a fost impresionat de calităţile vocale ale interpretului Cristian Bogdan, din Cumpăna, care s-a prezentat la concurs cu melodiile “Balada lui Olea” şi “Flăcăii din Dobrogea”. “Nu mă aşteptam să cîştig acest premiu. Mă bucur că munca mea de foarte mulţi ani a dat roade. Cu toate acestea, nu mă voi opri aici, voi mai participa şi la alte festivaluri de gen, oriunde în ţară”, a declarat Cristian Bogdan.

Urmărind un număr mare de tineri interpreţi talentaţi, juriul a avut o misiune destul de grea atunci cînd a trebuit să aleagă fericitul cîştigător al Marelui Premiu al festivalului. După îndelungi deliberări, membrii juriului au decis ca distincţia să fie acordată reprezentantei Gorjului, Beatrice Maria Bandoiu. La doar 14 ani, tînăra este deţinătoarea a două trofee, primul obţinîndu-l anul trecut, la un festival de gen desfăşurat la Năsăud. “Nu mă aşteptam ca, dintre atîţia copii talentaţi, eu să fiu aleasa, însă sînt fericită că am fost eu aceea, cu atît mai mult cu cît este pentru prima dată cînd particip la festivalul de la Cumpăna. Am plecat de acasă, de la Cărbuneşti, cu gîndul ca eu să cînt bine, iar acum plec înapoi cu un premiu”, a declarat emoţionată fericita cîştigătoare.

ex foto Cristian Bogdan, din Cumpăna, cîştigătorul Premiului I la Secţiunea a III-a a festivalului, alături de primarul comunei Cumpăna, Mariana Gîju, şi IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului