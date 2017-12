Bebe record

O tânără femeie din provincia Hunan, China, a născut un bebeluş cu greutatea impresionantă de şapte kilograme. Greutatea micuţului Chun Chun este una record de la fondarea Chinei Noi în 1949, dar nu va intra în Cartea Recordurilor pentru că în anul 1879 a fost născut un copil de peste zece kilograme. Mama lui Chun Chun este o femeie de dimensiuni normale, la fel ca şi tatăl copilului, dar bebeluşul lor are o greutate rar întâlnită. Naşterea prin cezariană a durat 20 de minute, copilul s-a născut sănătos şi ambii sunt sănătoşi. Femeia a declarat că a simţit că ceva e diferit faţă de sarcina sa anterioară cu sora de şase ani a lui Chun Chun. „Am simţit clar că eram mai neîndemânatică decât atunci când am fost însărcinată cu fiica mea. Burta mea era mai mare, aşa că m-am aşteptat ca copilul să cântărească puţin mai mult. Eu am estimat că va avea o greutate de circa 4,5 kg sau chiar cinci kilograme, dar nu mai mult”. Tatăl copilului crede că micuţul său a fost născut norocos, pentru că este „un copil al primăverii”, născut în Anul Dragonului şi spune că, în ciuda faptului că nu se aşteptau la un copil atât de mare, sunt fericiţi.