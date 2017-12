Bebeluș de patru luni, operat de fimoză de un medic... dermatolog

14:25:12 / 16 Octombrie 2014

regret

REGRET- este cuvantul potrivit pentru faptul ca desi stim limba romana, avem abilitatea de a comunica in orice moment cu cei din jurul nostru,nu potem sa o facem atunci cand este absolut necesar.Asa mi s-a intamplat astazi cand la usa d-nei dr.Radu azi asteptand pentru cabinetul alaturat ,am asistat la niste tipete ale unei fetite in jur de 4 anisori care intrase insotita de mamica ei sa suporte o interventie chirurgicala la d-na Dr.radu. Nu pot sa imi iert lipsa de curaj dar nu voi uita in viata mea glasul acela ragusit si sfarsit al fetitei. la iesirea ei din cabinet am aflar ce avea sa suporte acolo:pentru o infectie i-au fost smulse 2 unghiute copilei.Nu am pregatirea necesara sa constat sau sa comentez daca asta trebuia facut. Poate DA, insa d-na dr.Radu nu are nici compatibilitatea unui chirurg si nici conditiile necesare pentru asta.Deci.... Oameni buni cititi,aflati cate ceva despre cabinetul unde mergeti,despre reusitele medicului.Nu cred ca despre asta ati citit in ce o priveste pe d-na dr.Radu. Eu nu pot sa spun decat: REGRET!!!!!!