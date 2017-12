Bebeluş de câteva zile, găsit într-un tomberon; părinţii sunt căutaţi de autorităţi

Un bebeluş de câteva zile a fost găsit, astăzi, într-un tomberon din cartierul orădean Rogerius, iar ulterior a fost dus la spital, unde se află sub supraveghere medicală, părinţii acestuia fiind căutaţi de autorităţi. Bebelușul - o fetiță - a fost găsit de persoane cărora autorităţile nu le-au făcut publică identitatea şi a fost transportat la spital, unde i s-au făcut investigaţii şi este ținut sub supraveghere. "Fetiţa are sub zece zile şi este perfect sănătoasă. Din fericire, a stat doar câteva minute în frig, fiind bine îmbrăcată”, au declarat surse medicale. Procurorii Parchetului Tribunalului Bihor au declanşat o anchetă în acest caz, pentru suspiciuni de tentativă de omor, iar poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din Inspectoratul Judeţean de Poliţie, însoţiţi de criminalişti, se află în zona unde a fost găsită fetiţa, căutând urme şi martori care să ducă la identificarea celor care au abandonat-o. "Ancheta este în desfăşurare, sperăm ca în scurt timp să putem da publicităţii mai multe date despre dosar. Din fericire, fetița este în afara oricărui pericol”, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului Tribunalului Bihor, Maria Cotrău.