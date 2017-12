Bebeluş diagnosticat cu un sindrom extrem de rar

Tudor Daniel sau Bibi, aşa cum este alintat, de doar nouă luni, din Constanţa, suferă de o boală extrem de rară despre care nu se ştiu încă prea multe. Este vorba despre anemie aplastică, sindromul Blackfan Diamond (BDA) despre care medicina modernă nu ştie prea multe, nici măcar cauzele care produc boala, potrivit multor specialişti. În lume există doar 600 de cazuri similare. BDA se manifestă prin incapacitatea măduvei de a produce celule roşii. „Tudor este în tratament cu corticoizi dar, spre disperarea noastră, nu are rezultate. Pentru el, singura salvare sunt transfuziile lunare pe care le facem la Spitalul de Urgenţă”, a declarat mama copilului, Loredana. Părinţii au spus că Tudor a făcut deja nouă transfuzii, însă organismul nu suportă mai mult de 30 de asemenea tratamente. Ei au aflat că doar transplantul de măduvă îl poate salva. Au reuşit să găsească un donator compatibil şi o clinică unde medicii sunt gata să intervină în cazul său. Este vorba despre o unitate sanitară din Ierusalim. Familia copilului trebuie să facă rost de banii necesari până în septembrie, statul nedecontând nimic în acest caz. „Duminica trecută ne-a venit răspunsul de la Clinica Hadassah din Ierusalim, unde am fost să facem teste. Era chiar răspunsul de care ne temeam: singura soluţie pentru Bibi este transplantul de măduvă. Ne-au spus că urmează să ne trimită şi costurile intervenţiei, dar şi ale tratamentelor pre şi post-operatorii. Din ce am mai discutat cu români care s-au tratat acolo, am aflat că numai transplantul ajunge la 140.000 de euro”, a mai spus mama copilului.

ZILELE ÎI SUNT NUMĂRATE. Familia face totul pentru a strânge banii necesari pentru salvarea micuţului, astfel că au fost deschise mai multe conturi: RO24BTRL01401201N39655XX, titular cont Bogdan-Liviu Filip, tatăl lui Bibi. Se pot face donaţii şi în contul Asociaţiei Rotary INTL Mangalia, CUI: 15037261, IBAN ron: RO40BTRL01401205702228XX, sau EURO: RO86BTRL01404205702228XX, cu menţiunea că banii sunt pentru Tudor Daniel Filip. Doctorii au explicat că, în lipsa intervenţiilor necesare în boala sa, zilele lui Tudor sunt numărate. Nu se ştie dacă el va mai trăi trei ani. „Am fost peste tot în lume cu el – America, Anglia, China etc. Nimeni nu ne-a putut oferi un tratament. În Ierusalim am găsit acest spital care este dispus să ne ajute. Este singura şansă pentru noi şi copilul nostru. Ne-au spus că trebuie să venim cu el cât mai repede posibil. Dar nu avem aceşti bani. Cu cât întârziem mai mult, cu atât starea lui Bibi se schimbă în rău. Fără această intervenţie, organele lui vor ceda pe rând”, spune mama. Clubul Rotary I-a ajutat pe Bibi cu 12.000 euro.