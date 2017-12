Bebeluş transportat cu SMURD-ul la Bucureşt

Pentru că înfiinţarea unui centru SMURD la Constanţa a fost amînată de către conducerea Direcţiei de Sănătate Publică pe termen nedeterminat, pe heliportul Spitalului Clinic Judeţean aterizează în fiecare săptămînă cîte un elicopter. Aşa s-a întîmplat şi ieri, cînd un elicopter a asigurat transportul unui bebeluş bolnav la Spitalul Fundeni din Bucureşti. "Am fost solicitaţi pentru a duce la Bucureşti un copil de 6 luni care are o malformaţie congenitală cardiacă. Acesta are nevoie de o intervenţie chirurgicală urgentă", a declarat dr. Cristian Pandrea, medic de urgenţă al Spitalului Fundeni. Nu este pentru prima dată cînd copii cu diverse malformaţii ajung la Spitalul Judeţean, unde, de cele mai multe ori, sînt operaţi, însă malformaţiile cardiace nu pot fi tratate la Constanţa, din cauza lipsei aparaturii necesare.