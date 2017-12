Bebeluşii, fără vaccinuri!

Zilele trecute, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii (MS) anunţau că, de ieri, va demara repartiţia vaccinurilor din cadrul catalogului naţional de imunizare pentru nou-născuţi, în contextul în care o serie de direcţii de sănătate publică din ţară au rămas fără vaccinuri importante, astfel că nu mai au ce repartiza medicilor de familie. Chiar dacă judeţul Constanţa nu stă prea bine la acest capitol, nu a fost trimisă nici măcar o doză de vaccin şi nici nu au sosit informaţii, cel puţin până ieri, referitoare la o posibilă repartiţie. „La sfârşitul lunii am primit câteva doze împotriva rubeolei, rujeolei şi oreionului, pe care le-am repartizat medicilor de familie din zonele mai îndepărtate ale judeţului. În rest, nu am fost anunţaţi că urmează să vină alte doze de vaccin”, a declarat, ieri, directorul adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Mihaela Dinisov. Potrivit declaraţiilor sale, la nivelul judeţului nostru, mai sunt în stoc doar vaccinurile hepatitic B şi tetanic. Medicii spun că cele zece tipuri de vaccinuri din cadrul calendarului de imunizare lipsesc din cauză că Ministerul Sănătăţii a demarat licitaţia cu întârziere. “Licitaţiile sunt în derulare. De luni va începe realocarea pe judeţe, astfel vor fi redistribuite doze din judeţele care mai au încă pe stoc către judeţele unde s-au terminat vaccinurile. Toţi copiii sunt în evidenţă, iar cei care nu au primit vaccinuri le vor primi în scurt timp”, a declarat, zilele trecute, purtătorul de cuvânt al MS, Oana Grigore. Vaccinurile trebuie administrate la două, patru, şase şi 12 luni de viaţă. În lipsa acestora, părinţii le cumpără, chiar dacă preţurile nu sunt deloc acceptabile, ele putând să depăşească 350 lei pentru fiecare doză în parte. „Decât să păţească cel mic ceva, mai bine mergem şi le cumpărăm. Dacă ne spun că nu le au, le luăm. Ce să facem... Renunţăm la jucării şi protejăm copilul”, a spus o mămică. Cele mai multe mame vor ca cei mici să fie păziţi de boli, aşa că fac eforturi pentru a achiziţiona vaccinurile recomandate. Din păcate, nu toate familiile îşi permit, aşa că vor fi şi copii expuşi riscurilor de îmbolnăvire, asta dacă MS nu va lua măsuri urgente. Datele statistice de la nivelul judeţului nostru arată că, lunar, vin pe lume, în medie, aprox. 700 de nou născuţi. Din cabinetele medicilor de familie lipsesc vaccinurile obligatorii, cum este cel împotriva difteriei, tetanosului şi a tusei convulsive, care se face la două luni pentru prima dată şi se continuă în mai multe reprize, până la patru ani. Medicii epidemiologi sunt însă optimişti, şi spun că vaccinurile pot fi recuperate mai târziu. Şi totuşi, potrivit specialiştilor, dacă se întârzie foarte mult, micuţii sunt în pericol. DSPJ Constanţa şi-a făcut treaba, sesizând MS de probleme ivite, aşa că nu se va face răspunzătoare de posibilele îmbolnăviri. “Ne-am făcut treaba şi am raportat situaţia Ministerului Sănătăţii. Le-am spus care sunt dozele de vaccin care lipsesc, acum nu ne rămâne decât să aşteptăm”, a mai declarat directorul adjunct al DSPJ.