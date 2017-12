Bebeluşul răpit a ajuns iar la spital

O mamă de 19 ani, din Constanţa, a ajuns în atenţia autorităţilor după ce şi-a abandonat copilul în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, iar miercuri seară, l-a furat din unitatea sanitară. Copilul s-a născut în urmă cu trei săptămâni, însă, după o săptămână de la naştere, mama s-a întors la spital cu cel mic, acesta fiind diagnosticat cu pneumonie acută şi rămânând internat. Mama şi-a părăsit copilul şi a plecat fără să se mai intereseze de el. Miercuri, când a aflat că statul ar putea să îi ia odrasla, femeia l-a trimis pe fratele ei mai mic să îi fure copilul din spital. Când asistentele au observat dispariţia bebeluşului, au sunat la 112. Anchetatorii au stabilit că micuţul a fost furat din Clinica de Pediatrie de unchiul său, Emura Mustan, de 17 ani. Oamenii legii s-au dus la domiciliul mamei, de unde au luat-o atât pe ea, cât şi pe copil şi i-au internat din nou, pentru că bebeluşul avea nevoie de tratament. Mama băieţelului a declarat că nu vroia să îşi abandoneze fiul, ci doar să-l lase o perioadă în spital. „Am vrut să îl las aici până face un an, pentru că nu aveam cum să îl îngrijesc. Nu ştiu să scriu şi să citesc şi nici nu am vreun venit. Acum o să îl iau, că am cu ce să îl cresc, mă ajută rudele”, a declarat mama bebeluşului, Emine Mustan. Anchetatorii spun că nu o pot acuza pe femeie de răpire pentru că este mama copilului, însă soarta celui mic va fi decisă de autorităţi. „Probabil că va fi preluat în sistemul de protecţie, mai precis la un asistent maternal profesionist, în condiţiile în care mama nu prezintă garanţiile morale şi financiare că se poate ocupa de copil”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, Roxana Onea.