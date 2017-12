Becali a ajuns în celulă

După câteva zile în care a fost internat la Spitalul Penitenciar Poarta Albă, Gigi Becali a ajuns iar în celulă. El a fost supus mai multor investigaţii medicale şi în urma analizelor s-a stabilit că suferă de hernie de disc cervicală. În cursul zilei de ieri, latifundiarul a ajuns iar în secţia exterioară de la Valu lui Traian, unde era încarcerat. Pentru că durerile pe care le are are sunt insuportabile, este posibil ca Becali să iasă din închisoare o perioadă, pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale. “Am înţeles că, în urma analizării RMN-ului, s-a stabilit de către medici că este nevoie de o intervenţie chirurgicală. Decizia îi aparţine domnului Gigi Becali. E greu de crezut că, dacă medicul a stabilit că el trebuie să se opereze, va refuza intervenţia chirurgicală“, a declarat avocatul lui Becali, Bogdan Vlad. Finanţatorul Stelei are de executat o pedeapsă de trei ani şi jumătate de închisoare, după ce a fost condamnat, în 20 mai 2013, la trei ani de închisoare în dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apărării şi a primit ulterior un spor de şase luni, după alte două condamnări, în dosarul „Valiza“ şi în cel al sechestrării celor care i-au furat maşina. Iniţial, Becali a fost încarcerat la Penitenciarul Jilava, însă ulterior a formulat o cerere care i-a fost aprobată şi a fost transferat la Penitenciarul Poarta Albă.