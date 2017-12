Becali a atacat decizia Penitenciarului Poarta Albă

Cele 24 de ore de libertate au fost cu ghinion pentru Gigi Becali! Pentru că nu a respectat mai multe reguli impuse deţinuţilor aflaţi în permisie, el a fost sancţionat de o comisie din cadrul Penitenciarului Poarta Albă, care s-a autosesizat. Potrivit unor surse, latifundiarului i s-au suspendat dreptul de a primi şi cumpăra bunuri timp de o lună, dar şi dreptul de a primi vizite pentru aceeaşi perioadă. Becali a atacat decizia la judecătorul de supraveghere. Maria Vasii, avocata finanţatorului Stelei, a trimis ziarului “Ring” o copie a declaraţiei lui Becali, prin care acesta contestă decizia. “În declaraţiile pe care le-am dat nu am adus atingere imaginii ANP-ului, personalului şi nici penitenciarului în care sunt încarcerat (...) Mi se impută faptul că trebuia să iau aprobare de la conducerea penitenciarului şi a ANP-ului ca să pot lua legătura cu mass-media, însă timpul a fost foarte scurt, mai ales că eu am aflat luni la ora 8.30 că voi pleca acasă, iar la ora 9.00 am fost luat de către directorul de siguranţă de la Valu lui Traian şi dus la Poarta Albă, pentru a se întocmi documentele de permisie. Menţionez faptul că articolul 59 alin. 5 din Legea 254/2013 prin care am fost sancţionat nu-mi îngrădeşte dreptul la informare, dreptul de a lua legătura cu mass-media sau să dau interviuri. Singura condiţie este de a nu aduce atingere imaginii penitenciarului, părţilor vătămate, persoanelor condamnate sau personalului penitenciarului", a scris Becali în contestaţie.