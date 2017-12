Becali cere din arest garantarea respectării legii

Omul de afaceri Gigi Becali îi cere preşedintelui României, într-un interviu acordat, în scris, din arest, să îi garanteze respectarea legii şi să ia măsuri împotriva \"tuturor celor care au încălcat legea flagrant şi fără precedent\".„Am deranjat foarte multă lume de cînd am intrat în politică, am făcut multe păcate, am jignit, am înjurat, am judecat, dar nu credeam că poate cineva numai pentru atît să distrugă o familie (...) Nu ştiu cine face aceste lucruri, dar este clar că ei nu pot fi numiţi oameni. România are o Constituţie şi un preşedinte. Preşedintele este garantul Constituţiei, garantul între instituţiile statului şi cetăţean“, apreciază Becali. În ceea ce priveşte candidatura sa pentru Parlamentul European pe listele PRM, Becali susţine: „Cu Vadim Tudor m-am împăcat demult... Ne-am jignit, dar asta demonstrează că nu sîntem duşmănoşi“. În ceea ce îl priveşte pe liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor s-a arătat nemulţumit, vineri, despre detaliile apărute în presă referitoare la jignirile pe care el şi Becali şi le-au adus, reciproc, de-a lungul timpului, argumentînd că \"dialoguri\" similare au avut şi Traian Băsescu cu Mircea Geoană sau cu Ion Iliescu.