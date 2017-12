Becali crede că Băsescu îl va graţia până la Paşte

Aflat în puşcărie, Gigi Becali a acordat primul său interviu din detenţie. El crede că preşedintele Traian Băsescu îl va graţia "până în Paşte". Becali s-a plâns că nu a fost lăsat să stea cu familia atât cât îi permite legea şi să fie operat, fără pază, în străinătate: "Eu nu sunt în măsură şi nici nu vreau să comentez eu despre Gică Popescu, pentru că omul face fiecare ce-i place. El a fost orgolios şi a zis: refuz graţierea. Eu, ca să-mi văd familia mea, mama mea şi fetele mele, eu cum să fac un gest de orgoliu şi să refuz graţierea? Eu o cer de o sută de ori. Cred că mi-o va da până în Paşte. Dacă se respectă legea, eu acum nu ar trebui să stau în puşcărie".

În acelaşi interviu, finanţatorul Stelei l-a rugat pe şeful statului să îi acorde o audienţă, pentru a-i spune "ce se întâmplă în puşcăriile din România": "Nu te educi la puşcărie. (...) Ce e în puşcăriile din România este inadmisibil".

Gigi Becali a mai declarat că se simte batjocorit prin faptul că nu i s-a permis să stea cu familia atât cât îi dă dreptul legea: "Aveam dreptul la 30 de zile să stau cu familia, nu mi s-a dat decât o zi. (...) Lipsa de libertate înseamnă complicitate. Sunt exact cum m-au făcut judecătorii - un sălbatic -, pentru că nu am mamă şi nu am familie. Nu am casă, nu am nimic. Asta se întâmplă acum în România, într-un stat de drept. (....) În fiecare zi, familia mea a fost terorizată cu ştiri: Becali a slăbit 19 kilograme - n-am slăbit 19 kilograme, Becali paralizează - n-am paralizat încă. Dacă tot s-a vorbit, de ce nu mi s-a dat dreptul, care legea românească mi-o dă, la cinci zile sau la 10 zile să vin să-mi iau familia în braţe, să-mi iau mama în braţe, să o sărut şi să plec să-mi execut pedeapsa? Este vocea suferinţei unui bărbat care este batjocorit".

Finanţatorul Stelei a mai spus că nu se va mai implica niciodată în politică, iar de fotbal se va ocupa "numai pentru a face bani".

Interviul cu Becali a fost difuzat după ce Băsescu a declarat, marţi, că până acum nu a avut motive să acorde nicio graţiere în actualul mandat, menţionând că va reflecta de la caz la caz şi că preşedintele poate face mult rău justiţiei prin abuzul de graţieri.