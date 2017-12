Beckham a debutat la LA Galaxy într-un meci oficial

Mijlocaşul David Beckham a debutat la formaţia Los Angeles Galaxy într-un meci oficial, însă nu a putut evita înfrîngerea cu scorul de 1-0, în faţa echipei DC United. La debutul lui Beckham, care a intrat pe teren în min. 72, a fost prezent şi selecţionerul Angliei, Steve McClaren. Beckham, care a suferit o accidentare la gleznă, şi-a exprimat satisfacţia pentru că a reuşit să joace, în sfîrşit, pentru echipa sa. “Nu este frumos să dezamăgeşti oameni care au plătit o grămadă de bani ca să te vadă, aşa că a fost minunat să intru în teren. A fost o noapte frumoasă, dar şi o noapte grea, din cauza rezultatului. Evident, a existat o anumită presiune, pentru că toată lumea vorbeşte despre cum am venit în America şi încă nu am jucat. Dar nu simt presiunea în acest sens. Am simţit presiunea în sensul că a trebuit să mă pregătesc şi să joc”, a spus Beckham. Selecţionerul Steve McClaren a fost la Washington pentru a-l urmări pe Beckham şi s-a întîlnit şi cu antrenorul Frank Yallop şi cu managerul general Alexi Lalas.