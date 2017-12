Beckham îşi fereşte fiul de bliţuri, deoarece copilul are epilepsie

Fotbalistul echipei Real Madrid, David Beckham, şi soţia sa Victoria îşi feresc fiul cel mijlociu, pe Romeo, de bliţurile aparatelor de fotografiat, deoarece copilul în vîrstă de patru ani suferă de epilepsie, informează publicaţia "News of the World". Romeo Beckham a reacţionat violent după ce a fost fotografiat pe aeroportul Heathrow, în urmă cu o săptămînă, cînd a revenit în Anglia de la Madrid, împreună cu mama sa şi cu cei doi fraţi, Brooklyn (7 ani) şi Cruz (un an). Iniţial, el şi-a apărat ochii de bliţuri, în timp ce Victoria Beckham îl împingea pentru a ajunge mai repede la maşină. Apoi, copilul a început să ţipe şi să lovească cu picioarele, după ce un fotograf şi-a întins aparatul în maşină şi a început să îl fotografieze. Victoria Beckham l-a strîns în braţe pe Romeo, încercând să îl protejeze de luminile intermitente, şi a strigat: "Lăsaţi-l în pace! Are epilepsie. Toate aceste bliţuri îi pot declanşa o criză. Nu mai faceţi asta!" Kevin Smith, patronul agenţiei Splash, care a surprins imagini în momentul incidentului de la aeroport, a declarat că nu le va mai permite angajaţilor săi să folosească bliţul cînd îl fotografiază pe Romeo Beckham.