David Beckham şi Nelson Mandela sunt protagoniştii unei campanii de publicitate numită No Child Born to Die, care a fost lansată ieri, în Marea Britanie, de organizaţia Salvaţi Copiii. Campania No Child Born to Die are ca scop salvarea de la moarte a milioane de copii care trec în nefiinţă în ţările în curs de dezvoltare din întreaga lume. Campania are o componentă TV şi online, printr-un microsite special. Spotul TV a fost filmat în sate din Tanzania, unde reprezentanţii organizaţiei Salvaţi Copiii îşi desfăşoară o parte din activitate. Spotul prezintă un grup de copii care urmăresc o serie de proiecţii cu imagini ale unor oameni celebri, precum Albert Einstein, Nelson Mandela, Usain Bolt, Muhammad Ali şi David Beckham. Pe fundalul acestor imagini se aude vocea actriţei Helena Bonham Carter, care spune: ”Toţi suntem născuţi să visăm, născuţi să dobândim victorii, născuţi să descoperim. Unii sunt născuţi să fie cei mai rapizi, cei mai impunători sau pur şi simplu cei mai buni. Dar, în timp ce unii se nasc ca mai apoi să devină bătrâni şi înţelepţi, unii nu ajung să crească deloc”. Campania este susţinută de o strategie politică care cere strângerea unor fonduri mai importante pentru vaccinuri care pot salava vieţi şi implicarea mai multor asistenţi sociali pregătiţi. Campania a fost creată de agenţia Adam & Eve.