Becurile, pe cale de dispariţie?

O directivă a UE, lansată în 2009, a dus la interzicerea producţiei şi importurilor de becuri convenţionale, incandescente, în Marea Britanie, drept urmare acestea au ajuns să se scumpească din ce în ce mai mult şi să fie tot mai greu de găsit, relatează The Daily Mail. Treptat, toate stocurile au început să se epuizeze, pe piaţa britanică rămânând o singură categorie de becuri vechi, permise. În Regatul Unit pare să fie o problemă serioasă, întrucât o femeie ar fi cheltuit 7.000 de lire sterline pe becuri convenţionale, când a reuşit să le găsească într-un magazin. De asemenea, preţul becurilor economice este destul de mare. Potrivit calculelor sursei citate, un bec cu o putere similară becului tradiţional de 40 de waţi a crescut cu peste 150% într-un singur an. În plus, cele mai mari lanţuri de magazine din Marea Britanie au convenit să renunţe la comercializarea becurilor tradiţionale în favoarea celor ecologice.