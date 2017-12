Begu, Niculescu și Olaru, în sferturi la dublu, la Moscova

Perechea Irina-Camelia Begu / Monica Niculescu, cap de serie nr. 2, s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Moscova, dotat cu premii în valoare totală de 768.000 de dolari. Begu şi Niculescu au învins în primul tur, cu scorul de 6-3, 7-6 (7/2), după o oră şi 27 de minute, cuplul Alizet Cornet / Daria Gavrilova (Franţa / Rusia). Miercuri după-amiază, Begu şi Niculescu vor întâlni, pentru un loc în semifinale, perechea Vera Duşevina / Anastasia Rodionova (Rusia / Australia), care a trecut, cu scorul de 4-6, 7-5, 10-5, de cuplul Valeria Solovieva / Marina Zanevska (Rusia / Ucraina). Și perechea Raluca-Ioana Olaru / Gabriela Dabrowski (Canada) s-a calificat în sferturile probei de dublu de la Moscova. Olaru şi Dabrowski au învins în primul tur, cu scorul de 6-1, 6-4, după o oră şi patru minute, cuplul Anastasia Buhanko / Iva Majoli (Rusia / Croaţia). În sferturi, Olaru şi Dabrowski vor înfrunta perechea Darija Jurak / Niciole Melichar (Croaţia / SUA), care a eliminat, cu scorul de 3-6, 6-1, 10-8, cuplul ucrainean Liudmila Kişenok / Olga Savciuk, cap de serie nr. 4. Calificarea în sferturi în proba de dublu la Moscova este recompensată cu 100 de puncte în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 6.100 de dolari.

Miercuri, Begu va juca și în turul secund la „Kremlin Cup”, urmând să o întâlnească pe rusoaica Daria Kasatkina, o jucătoare venită din calificări.

DULGHERU, ELIMINATĂ ÎN PRIMUL TUR LA MOSCOVA

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru, locul 58 WTA, a ratat calificarea în turul al doilea al turneului de la Moscova. Dulgheru a fost învinsă în primul tur, cu scorul de 6-4, 5-7, 7-6 (9/7), după două ore şi 39 de minute, de Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie nr. 6 şi poziţia 15 în ierarhia mondială. Pentru participarea la turneul de la Moscova, Alexandra Dulgheru va primi un punct WTA şi un cec în valoare de 6.846 de dolari.

PERECHEA BOGDAN / MITU A PIERDUT ÎN PRIMUL TUR, LA LUXEMBOURG

Perechea Elena Bogdan / Andreea Mitu a ratat prezența în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Luxembourg, dotat cu premii în valoare totală de 226.728 de euro. Bogdan şi Mitu au fost învinse în primul tur, cu scorul de 6-0, 6-4, după 54 de minute, de cuplul german Mona Barthel / Laura Siegemund, cap de serie nr. 3. Pentru participarea la turneul de la Luxembourg, Elena Bogdan şi Andreea Mitu vor primi câte un punct în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 774 de euro.

SERENA WILLIAMS VA JUCA LA CUPA „HOPMAN”

Jucătoarea de tenis Serena Williams, liderul clasamentului WTA, va reprezenta echipa Statelor Unite ale Americii la Cupa „Hopman”, competiție care va avea loc în perioada 3-9 ianuarie 2016, la Perth (Australia), a anunţat, miercuri, site-ul oficial al competiţiei. „Anul trecut am fost la Perth şi apoi am avut un sezon incredibil. Cred că este natural, normal şi rezonabil să revin la Perth. Anul trecut am fost foarte aproape de victorie în Cupa „Hopman“ şi abia aştept să joc iar în această competiţie”, a declarat Serena Williams, în vârstă de 34 de ani. În 2015, Serena Williams şi John Isner au ajuns până în finala Cupei „Hopman”, unde au fost învinşi de echipa Poloniei, formată din Jerzy Janowicz şi Agnieszka Radwanska. În 2016, Serena Williams va face pereche cu Jack Sock. Jucătoarea americană, câştigătoare în 2015 la Australian Open, Roland Garros şi Wimbledon, nu a mai jucat niciun meci de la semifinala pierdută în faţa italiencei Roberta Vinci, la US Open. Williams a anunţat că nu va participa la Turneul Campioanelor de la Singapore.

Citește și:

Monica Niculescu a ratat calificarea în turul secund la „Kremlin Cup”

Halep se antrenează la Singapore

Irina-Camelia Begu s-a calificat în turul secund la Moscova