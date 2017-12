BEI alocă bani prin UniCredit pentru IMM-uri

Banca Europeană de Investiţii (BEI) va acorda în acest an peste 1,2 miliarde euro pentru susţinerea IMM-urilor din Europa Centrală şi de Est, prin intermediului celor 15 subsidiare şi companii de leasing din regiune ale grupului UniCredit, potrivit unui comunicat de ieri al băncii. Astfel, BEI şi UniCredit Group şi-au întărit cooperarea în scopul realizării planului de acţiune comună al instituţiilor financiare (BEI, BERD şi Banca Mondială), care s-au angajat să acorde finanţări de pînă la 24,5 miliarde euro IMM-urilor afectate de criză din Europa Centrală şi de Est. Din total, BEI va oferi cele mai multe fonduri - 11 miliarde euro pentru companiile mici şi mijlocii din regiune. BEI şi UniCredit vor conlucra, totodată, pentru o alocare rapidă de fonduri. Ţările care pot beneficia de aceste credite sînt: Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Ungaria, Letonia, Polonia, Serbia, România, Slovacia, Slovenia şi Turcia. „Efortul comun pentru susţinerea economiei reale în Europa Centrală şi de Sud-Est este un obiect-cheie al BEI, iar cooperarea cu UniCredit Group şi cu ale instituţii financiare oferă pieţei un semnal pozitiv clar. Acest efort este paralel altor acţiuni derulate de BEI pentru susţinerea entităţilor UniCredit Group din alte ţări. În Austria, de exemplu, a fost aprobată o nouă finanţare de 375 milioane euro, din care 200 milioane euro sînt pentru IMM-uri, 100 milioane euro - pentru leasing şi 75 milioane euro pentru împărţirea riscului”, a declarat vice-preşedintele BEI, Matthias Kollatz-Ahnen. Facilitatea de credit are ca scop diminuarea impactului actualei crize economice asupra IMM-urilor, concretizat, printre altele, în îmbunătăţirea accesului IMM-urilor şi a companiilor mari la credite pe termen mediu şi lung în condiţii financiare avantajoase. Pentru UniCredit, cooperarea cu BEI este parte a unui efort mai mare al grupului pentru a susţine economiile locale din zonele unde activează, se mai arată în comunicat. În România, UniCredit activează pe piaţa bancară prin UniCredit Ţiriac Bank, iar pe piaţa de leasing derulează afaceri prin intermediul UniCredit Leasing Corporation IFN. În decembrie 2008, Unicredit Leasing a semnat un acord în valoare de 50 milioane euro cu BEI pentru a acorda finanţări companiilor româneşti pentru proiecte care demarează în acest an.