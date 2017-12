Beijingul nu va provoca incidente în Marea Chinei

China nu va fi prima ţară care va provoca incidente în legătură cu insulele pe care şi le dispută cu statele vecine, l-a asigurat, ieri, ministrul chinez al Apărării pe omologul său american, Chuck Hagel, aflat în vizită la Beijing. Generalul Chang Wanquan a făcut referire la diferendul dintre Beijing şi Tokyo în legătură cu insulele din Marea Chinei de Est, care provoacă temeri privind o confruntare militară între cele două puteri asiatice. ”Suveranitatea Chinei nu poate fi pusă sub semnul întrebării”, a avertizat, însă, ministrul chinez al Apărării, care a subliniat că Beijingul nu va face niciodată un compromis în acest sens. El a adăugat că Beijingul este dispus pentru o soluţionare paşnică a diferendelor teritoriale cu ţările vecine. Şeful Pentagonului a atras atenţia Chinei, duminică, asupra oricărui act unilateral pentru a-şi rezolva diferendele teritoriale cu Japonia sau cu alte ţări din Asia, invocând precedentul ucrainean.

Din toamna anului trecut, China se află într-o relaţie tensionată cu Japonia, din cauza unui conflict teritorial şi a unor dispute legate de istorie. Beijingul revendică sub numele de Diaoyu un arhipelag nelocuit din Marea Chinei de Est, pe care Japonia îl administrează sub numele de Senkaku. Pe fondul disputelelor, China trimite cu regularitate nave înarmate în apele teritoriale ale acestui arhipelag contestat, iar în urmă cu câteva luni, a decretat o zonă de identificare aeriană care acoperă insulele aflate în dispută. Washingtonul a condamnat gestul şi a reamintit în mai multe rânduri că insulele Senkaku/Diaoyu, aflate sub administraţia niponă, sunt acoperite de acordurile de apărare americano-japoneze, fără să se pronunţe totuşi asupra apartenenţei lor. Pe de altă parte, China îşi dispută suveranitatea asupra unor insule din Marea Chinei de Sud cu Filipine şi Vietnam.