Belgia, în sprijinul Sănătăţii româneşti

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a avut, zilele trecute, o întrevedere cu Excelenţa Sa Philippe Beke, ambasadorul Belgiei la Bucureşti. La întâlnire a fost reprezentată şi organizaţia de dezvoltare comunitară The Open Network. În timpul întâlnirii, oficialul Ministerului Sănătăţii (MS) a făcut cunoscute principalele direcţii ale reformei începute în acest an în sistemul sanitar. Demnitarul român a prezentat elaborarea strategiei naţionale de sănătate publică pe care MS intenţionează să o definitiveze până la sfârşitul acestui an pe baza strategiilor locale de sănătate publică. De asemenea, s-a discutat despre necesitatea creşterii calităţii, dar şi a numărului de servicii de asistenţă medicală în zonele rurale. Reprezentanţii Belgiei sunt interesaţi ca la nivel local să existe o strategie în domeniul sănătăţii. De peste zece ani, reprezentanţi ai municipalităţilor belgiene şi diferite centre de îngrijire au dezvoltat diverse iniţiative în România pentru asistarea autorităţilor locale în dezvoltarea de servicii medicale primare şi servicii de îngrijire la domiciliu. De asemenea, Nicolăescu a reiterat importanţa schimbului de experienţă cu partea belgiană pentru dezvoltarea sistemului sanitar românesc. În cadrul strategiei în domeniul sănătăţii, partea română şi cea belgiană ar putea dezvolta o colaborare pentru multiplicarea centrelor de servicii medicale primare la nivelul comunităţilor.